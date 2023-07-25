Более 140 произведений прислали на литературный конкурс военно-патриотической тематики

Цель конкурса - издание сборника, в который войдут произведения, прославляющие подвиг, мужество и героизм участников специальной военной операции, защитников жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

ТАСС, 25 июля. Тамбовская областная Дума 30 июля завершит прием работ на конкурс литературных произведений, посвященных участникам СВО. На конкурс прислали свыше 140 произведений.

В начале апреля Тамбовская областная Дума во главе с председателем Евгением Матушкиным совместно с Тамбовским отделением Союза писателей России объявили о проведении конкурса литературных произведений военно-патриотической тематики. Его цель - издание сборника, в который войдут стихотворения, рассказы, новеллы, очерки, эссе, прославляющие подвиг, мужество и героизм участников специальной военной операции, защитников жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии тираж сборника будет отправлен на передовую, чтобы бойцы ощутили моральную поддержку сограждан, их сопереживание происходящим на фронте событиям.

"Более трех месяцев идет прием конкурсных работ. На данный момент прислано больше 140 произведений. В них авторы восхищаются силой духа русского солдата, выражают веру в неизбежную победу, поддержку, благодарность нашим воинам за их мужество и самоотверженность, которые они проявляют в ходе специальной военной операции. В августе конкурсная комиссия выберет лучшие произведения, которые войдут в сборник", - сообщил председатель областной Думы Евгений Матушкин.

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