Музей Великой Китайской стены начал поиск культурных реликвий по всему миру

Работа проводится в целях дальнейшего развития исследований, сбора и охраны культурного наследия одного из главных символов китайской цивилизации

ТАСС, 26 июля. Музей Великой Китайской стены запустил кампанию по поиску культурных реликвий внутри Китая и за его пределами в целях дальнейшего развития исследований, сбора и охраны культурного наследия Великой Китайской стены. Об этом сообщается в официальном комментарии генерального консульства КНР в Екатеринбурге со ссылкой на Синьхуа.

"К разыскиваемым культурным реликвиям относятся предметы, фотографии, документы и строительные инструменты, отражающие ход строительства и развития Великой Китайской стены в различные периоды истории Китая. Музей также ищет материальные свидетельства, которые документируют главные события, важных фигур и ключевые работы, связанные с Великой Китайской стеной, а также различные виды соответствующих публикаций", - сказано в сообщении.

"Великая Китайская стена - это символ китайской цивилизации", - приводятся слова заместителя главы пекинского района Яньцин Жэнь Цзянхао, отметившего, что музею необходимо пополнить свою коллекцию реликвий, чтобы в полной мере отразить историю и культуру памятника.

В сообщении отмечается, что музей расположен в живописной зоне участка Бадалин Великой Китайской стены, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и с апреля 2022 года закрыт на реконструкцию и модернизацию. Проект реконструкции осуществляется на территории площадью около 27 тыс. кв. м, площадь строительства составляет около 16 тыс. кв. м. Музей Великой Китайской стены, который открылся в 1994 году, посетили в общей сложности около 10 млн человек из Китая и зарубежных стран.