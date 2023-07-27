Энергетики повысили надежность ключевого центра питания в Югре

На повышение надежности узлового центра питания компания направила более 2,5 млн рублей

ТАСС, 27 июля. "Россети Тюмень" завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции "Хора" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Энергообъект питает ряд предприятий, осуществляющих добычу и разведку углеводородов, и участвует в транзите электроэнергии от Няганской ГРЭС в смежные субъекты Уральского федерального округа. Как сообщили в департаменте по связям с общественностью "Россети Тюмень", на повышение надежности узлового центра питания компания направила более 2,5 млн рублей.

"На подстанции специалисты установили два новых конденсатора связи 220 кВ и заменили 12 фарфоровых опорно-стержневых изоляторов на полимерные. Новые устройства обладают повышенной прочностью, влагостойкостью и имеют меньший вес, что облегчает их монтаж. Также энергетики выполнили техническое обслуживание трансформаторов собственных нужд и ограничителей перенапряжения. Работы на питающем центре завершились успешными высоковольтными испытаниями", - сказано в сообщении.

Ремонт энергообъекта проведен в рамках производственной программы "Россети Тюмень". Выполненные на подстанции 220 кВ "Хора" мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения промышленных объектов компаний "РН-Няганьнефтегаз", "Няганьнефть", "Сургутнефтегаз", "Транснефть-Сибирь" и 3,5 тыс. югорчан, проживающих в поселке Талинка.

"Россети Тюмень" - дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн кв. км) проживает более 3,8 млн человек. В управлении - более 52,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,47 тыс. МВА. В 2022 году отпуск электроэнергии из сети составил 54,7 млрд кВт*ч. В состав компании входят девять филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.