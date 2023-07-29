На Среднем Урале состоялся турнир "Кубок губернатора Свердловской области"

Также в конноспортивном комплексе прошли Всероссийские соревнования по конкуру, посвященные 300-летию Екатеринбурга

ТАСС, 29 июля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, депутаты регионального парламента во главе с председателем законодательного собрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, члены правительства региона приняли участие в церемонии открытия турнира "Кубок губернатора Свердловской области" и Всероссийских соревнований по конкуру, посвященных 300-летию Екатеринбурга.

Состязание сильнейших всадников России состоялись в конноспортивном комплексе "Дубрава", рассказали в пресс-службе регионального парламента.

"Для нас большая честь принимать спортсменов столь высокого уровня. Безусловно, проведение таких соревнований позволяет в полной мере раскрыть потенциал этого очень красивого вида спорта. Уверен, после этих соревнований секции конного спорта пополнятся молодыми спортсменами", – подчеркнул губернатор.

Турнир по конкуру несколько лет входит в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области. Это серьезное испытание для всадников – высота препятствий на маршруте "Гран-при" составляет 135-140 сантиметров.

"Сегодня в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из разных регионов нашей страны, – отметила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. – Необходимо поблагодарить Свердловскую областную федерацию конного спорта под руководством Олега Андреевича Гусева за постоянные усилия по развитию инфраструктуры конного спорта в нашем регионе. Здесь созданы комфортные условия и для спортсменов, и для зрителей. Благодаря этому, у нас всех появилась возможность наслаждаться таким прекрасным спортивным праздником".

В рамках праздника "Летофест" Федерация кюдо (искусство стрельбы из лука) организовала Фестиваль японской культуры. Помимо соревнований по стрельбе из лука, в его рамках проводятся мастер-классы по игре го, оригами, каллиграфии, детским японским играм.