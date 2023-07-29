В Екатеринбурге отметили 80-летие Уральской авиации

На основе созданного в 1943 году гражданского авиаотряда успешно развиваются авиакомпания "Уральские авиалинии" и международный аэропорт Кольцово

ТАСС, 29 июля. В Екатеринбурге состоялось празднование 80-летия Уральской авиации. Участников торжественного мероприятия поприветствовали полномочный представитель президента РФ в УрФО Владмимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"Гражданский авиаотряд в Кольцово был основан в 1943 году. К сегодняшнему дню на его основе образованы и успешно развиваются авиакомпания "Уральские авиалинии" и международный аэропорт Кольцово", - сказано в сообщении пресс-службы регионального парламента.

"Авиация всегда была и остается гордостью Российской Федерации, одной из важнейших транспортных отраслей, связывающих необъятные, подчас труднодоступные территории нашей страны, ее регионы, города и населенные пункты. За прошедшие восемь десятилетий уральцы вписали в историю отечественной гражданской авиации немало славных страниц. Сегодня гордость транспортной системы Урала – международный аэропорт Кольцово, обеспечивающий более ста направлений полетов. Для уральцев воздушные перевозки – один из самых безопасных и комфортабельных видов транспорта. В планах у компании "Уральские авиалинии" – к 2030 году пополнить авиапарк компании более 30 самолетами отечественного производства", - подчеркнула Людмила Бабушкина.

Парламентарий напомнила, что для поддержки уральской авиации депутаты регионального заксобрания приняли несколько областных законов, предусматривающих установление налоговых льгот для предприятий, работающих в сфере воздушных пассажирских и грузовых перевозок.