Молодежное сообщество ВЫЗОВ провело "Креативную лабораторию" в шести городах России

Мероприятия состоялись в Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Севастополе и Санкт-Петербурге

ТАСС, 31 июля. Мастер-классы под названием "Креативная лаборатория", подготовленные молодежным сообществом ВЫЗОВ совместно с продюсерским центром "Инсайт Люди", на протяжении всего месяца проходили в разных регионах России.

"Креативная лаборатория" - это образовательный проект молодежного сообщества ВЫЗОВ, нацеленный на развитие SMM-навыков и обучение продвижению в социальных сетях для резидентов сообщества. Мероприятия состоялись в Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Севастополе и Санкт-Петербурге. Всего "Креативная лаборатория" очно собрала 120 участников, и еще около 200 тыс. человек присоединились к онлайн-трансляциям во всех городах.

На каждом мастер-классе присутствовали региональные журналисты из печатных изданий и телерадиокомпаний, блогеры - создатели научно-популярного контента, а также резиденты продюсерского центра "Инсайт Люди".

В качестве экспертов "Креативной лаборатории" выступили блогеры Александр Байкин (автор Youtube канала "PRO Роботов"), Евгений Миронов (автор научно-популярного портала "Наука ПРО"), Анна Фомина (член проекта "Химия - просто"). Блогеры-эксперты рассказали резидентам сообщества о том, как развивались их каналы, что нужно делать для того, чтобы научно-популярный контент становился популярнее и как запустить канал "с нуля".

"Участие молодежного сообщества ВЫЗОВ в мероприятиях "Креативной лаборатории" показало, что молодые ученые не только стремятся профессионально развиваться в своих областях, но и готовы делиться подробностями и результатами исследований в медиапространстве, рассказывать о себе и своих достижениях. "Креативная лаборатория" - это старт, с помощью которого резиденты сообщества смогут инициировать и осуществлять самые смелые идеи под наставничеством специалистов медиа. Мы продолжим проведение подобных мероприятий, чтобы дать возможность талантливым молодым людям стать настоящими лидерами общественного мнения", - отметила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", президент сообщества ВЫЗОВ Наталья Попова.

Сообщество ВЫЗОВ объединяет молодых людей со всей России, занимающихся исследованиями, разработками или делающих карьеру в искусстве. Основная цель сообщества заключается в продвижении научных и культурных достижений страны через медиапространство силами активной молодёжи. Среди задач - формирование общественного мнения о важности развития науки, инноваций и культуры в молодёжной среде. ВЫЗОВ приглашает присоединиться всех желающих в возрасте от 18 до 35 лет, независимо от места проживания. Подробности: https://vyzov23.ru/.