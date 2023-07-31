"Ингосстрах" посчитал своих застрахованных по ДМС

Основными запросами при обращении за консультациями остаются повышение температуры, симптомы ОРВИ и нарушения системы пищеварения

ТАСС, 31 июля. По данным "Ингосстраха", по итогам первого полугодия 2023 года количество застрахованных по ДМС выросло на 24%: сейчас под защитой компании находится более 1,4 млн человек.

Преимущественно клиенты "Ингосстраха" - сотрудники крупных компаний, которые пользуются корпоративными программами ДМС. Однако постоянно увеличивается и количество клиентов физических лиц: по итогам первого полугодия 2022 года их число превысило 100 тыс. человек.

Всего за первое полугодие "Ингосстрах" заключил более 130 тыс. договоров ДМС - это на 86% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сборы "Ингосстраха" по ДМС по итогам 6 месяцев 2023 года превысили 6 млрд рублей. Отдельно отмечена активная работа региональной сети - за указанный период собрано на 30% больше премии, чем годом ранее.

На протяжении этого периода "Ингосстрах" совершенствовал клиентское обслуживание и организацию медицинской помощи. В медицинский контактный центр поступило свыше 1,5 млн обращений по всем каналам. Из них свыше 50% - через онлайн-каналы: мобильное приложение IngoMobile, личный кабинет на сайте, социальные сети "Одноклассники" и "Вконтакте". Отдельно стоит отметить рост обращений через IngoMobile - доля возросла до 27% от числа обращений.

В июне 2023 года сервис "Виртуальная клиника" выведен в мобильное приложение. В первые недели после запуска рост обращений вырос в три раза и продолжает расти. Основными запросами при обращении за консультациями остаются повышение температуры, симптомы ОРВИ и нарушения системы пищеварения.

"За 6 месяцев 2023 года нам удалось добиться впечатляющих результатов - количество застрахованных по программам ДМС увеличилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,4 млн человек. Мы признательны клиентам за доверие и будем продолжать активную работу", - прокомментировал заместитель генерального директора по ДМС - исполнительный директор Дмитрий Попов.