В Камышлове Свердловской области пройдет IX Международный джазовый фестиваль UralTerraJazz

Нынешний фестиваль совпадет с празднованием 355-ой годовщины со дня образования города

ТАСС, 31 июля. IX Международный джазовый фестиваль UralTerraJazz (12+) пройдет в городе Камышлове Свердловской области. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС президент фестиваля, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

По ее словам, в 2012 году руководство Камышловского городского округа обратилось с просьбой поддержать в проведении фестиваля UralTerraJazz. "Первый фестиваль, состоявшийся в 2013 году, был организован на энтузиазме. На него собрались 1,5 тыс. зрителей из разных муниципальных образований Свердловской области и других регионов России. Замечательный получился фестиваль. Подводя его итоги, джазовый пианист и композитор Даниил Крамер предложил объединить в один образный ряд День города, джазовый фестиваль и земляничное варенье. Так и сделали. На следующем фестивале в сборе земляники участвовали все. К сегодняшнему дню "Земляничный джем", проходящий одновременно с джазовым фестивалем, стал традицией", - рассказала она.

Бабушкина добавила, что в 2023 году рамках праздничного дня впервые состоится фестиваль "Куклоград", на котором народные умельцы представят изготовленных ими кукол. Кроме того, будет организована ставшая уже традиционной выставка скульптур из песка.

Глава Камышловского городского округа Алексей Половников сообщил, что для гостей фестиваля в этом году оборудовано 20 фотозон, 20 арт-объектов. Будет изготовлен огромный торт, который станет съедобным арт-объектом, и традиционный большой пирог с земляничным джемом.

По словам замминистра культуры Свердловской области Сергея Радченко, организацией мероприятий в рамках этого праздничного дня занимались почти 900 человек.

"Фестиваль делает искусство ближе для жителей небольших населенных пунктов, людям не нужно ехать в большой город для того, чтобы послушать джазовую музыку", - отметила программный директор фестиваля UralTerraJazz Ирина Щетникова.

Нынешний UralTerraJazz состоится 5 августа в Камышлове во время празднования 355-ой годовщины со дня образования города, добавили организаторы.