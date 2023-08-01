Текслер провел совещание по догазификации в Челябинской области

До конца 2023 года планируется достичь уровня газификации региона в 78,8%

ТАСС, 1 августа. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по догазификации в регионе.

"Подвели промежуточные итоги программы догазификации этого года. За семь месяцев специалисты "Газпром газораспределение Челябинск" довели газопроводы до 8 тыс. домовладений Челябинской области. Это уже в два раза больше, чем в прошлом году. Но договорились с коллегами, что до конца года подключим еще столько же. И в целом по газификации наших муниципалитетов продолжаем работу. В этом году подключим к топливу 23 населенных пункта, где газа до этого не было. Еще одна новость. Принял решение увеличить со 100 до 150 тыс. рублей выплату на приобретение газового оборудования льготным категориям наших жителей. Весной, напомню, мы перечень льготников расширили. А для наших защитников - участников СВО, военнослужащих по контракту, а также их семей продолжает действовать аналогичная мера поддержки в размере 200 тыс. рублей. Продолжим работу, чтобы газ в Челябинской области стал доступен всем, кто в нем нуждается", - написал Текслер в своем Telegram-канале.

В управлении пресс-службы и информации областного правительства добавили, что АО "Газпром газораспределение Челябинск" поручено проработать вопрос по заключению договоров на комплексную услугу, включающую проектирование и строительство газовых сетей внутри земельных участков заявителей. "Уже сейчас создана техническая возможность подключения для более чем 60 тыс. негазифицированных домовладений", - сказано в сообщении.

"В 2023 году в рамках госпрограммы по газификации на строительство газопроводов и газовых сетей, в том числе проектно-изыскательские работы, из областного бюджета 22 муниципалитетам выдана субсидия - более 1 млрд рублей. Возможность подключения к газу появится у более чем 3 тыс. домовладений", - сказано в сообщении.

Сейчас, добавили в управлении, уровень газификации Челябинской области составляет 77,1%, что выше среднего по России. До конца 2023 года планируется достичь уровня газификации региона в 78,8%.

В тройке лидеров

Как сообщает ресурс government.ru по итогам 29-го заседания Федерального штаба по газификации, который провел заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, на сегодняшний день в РФ принято более 990 тыс. заявок на газификацию, заключено около 919 тыс. договоров, до границ участка газ подведен к более чем 646 тыс. домовладений, что составляет 71% от принятых заявок. Пуск газа осуществлен в 323 тыс. домовладений.

"Лидерами в части обеспечения технической возможности по подключению газа стали Московская, Челябинская и Свердловская области", - сказано в сообщении.

"Александр Новак поручил активизировать работу по информированию населения о возможности получения субсидии в размере не менее 100 тыс. рублей для оплаты работ по газификации внутри участка и закупки оборудования. Уже сейчас на эти цели потрачено около 1 млрд, субсидия доведена до 9,5 млн граждан", - отмечается по итогам заседания.

"Работа по догазификации идет в штатном режиме. Сегодня необходимо усилить работу с теми домохозяйствами, которые имеют возможность подключиться к газу, но в силу разных причин пока не подали заявки. Важно обратить внимание на имеющиеся меры социальной поддержки таких людей, чтобы расходы на внутридомовое газовое оборудование не стали непреодолимым препятствием. Это даст большой потенциал приобретения новых потребителей газа", - отметил вице-премьер.

О социальной газификации

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций. Также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов. Выступая в октябре прошлого года на форуме "Российская энергетическая неделя", глава государства поручил продлить такую программу "за горизонт 2022 года" с учетом поступления новых заявок от граждан и расширения числа подключаемых объектов.