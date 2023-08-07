Аналитики "Ингосстраха" составили рейтинг самых аварийных автомобилей и улиц Москвы

По данным компании, самыми аварийными улицами столицы по долям заявленных ДТП по ОСАГО стали, Каширское и Дмитровское шоссе

ТАСС, 7 августа. Аналитики "Ингосстраха" на основе заявлений от клиентов определили самые аварийные улицы Москвы и составили свой рейтинг автомобилей, которые чаще всего попадают в аварии в столице.

Данные компании показали, что по результатам первого полугодия 2023 года самыми аварийными улицами столицы по долям заявленных ДТП по ОСАГО стали Варшавское (2,55%), Каширское (1,59%) и Дмитровское шоссе (1,34%). По каско наибольшая доля заявленных ДТП приходится на Ленинский проспект (1,91%), Варшавское шоссе (1,80%) и Профсоюзную улицу (1,25%).

По результатам исследования заявлений клиентов "Ингосстраха", из-за ДТП в Москве чаще всего обращаются за возмещением владельцы KIA, HYUNDAI, VOLKSWAGEN и SKODA. Именно на них приходится самая большая доля случаев, заявленных по каско и ОСАГО, причем в обоих рейтингах они вошли в перечень самых частых участников. Этот результат во многом связан с тем, что большинство ДТП совершается с участием такси, в которых львиная доля автопарка как раз состоит из автомобилей марок Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Также, согласно результатам "Ингосстраха", женщины в Москве попадают в ДТП на 10% чаще чем мужчины.

"Ежедневно компания выплачивает около 59 млн рублей по автокаско и больше 40% причин поданных заявлений на страховые выплаты стали как раз ДТП. Именно поэтому мы напоминаем о том, как важно защитить автомобиль благодаря каско – ведь с его помощью можно быть уверенным в том, что при страховом случае клиенту выплатят возмещение или отремонтируют авто", - отметила Дарья Шведова, начальник управления сопровождения урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".