В РСПП обсудили законопроект о порядке использования произведений неизвестных авторов

Директор некоммерческого партнерства "Сообщество пользователей авторских и смежных прав" (НП "СПАС") Анатолий Семенов отметил, что легализация использования орфанных произведений необходима для того, чтобы люди, популяризирующие наследие, могли смело развивать свое дело и привлекать инвестиции

ТАСС, 15 августа. Члены Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудили законопроект о порядке использования орфанных произведений,авторы которых неизвестны или недоступны для переговоров. Об этом сообщила пресс-служба Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.

"Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесла в Госдуму законопроект, определяющий порядок использования произведений, авторы которых неизвестны или недоступны для переговоров. Благодаря документу в России можно будет на легальных основаниях использовать широкий массив контента, который ранее был исключен из оборота. Законопроект подробно обсудили на заседании РСПП", - говорится в сообщении.

Законопроект позволяет упорядочить важнейший сегмент управления правами, отметил замглавы комитета Сергей Матвеев. "Есть четыре сегмента управления правами: произведения в общественном достоянии, охраняемые произведения, которые управляются тем или иным правообладателем и находятся в коммерческом обороте, произведения бескорыстных авторов и, наконец, "сиротские" произведения, у которых вроде бы не истек срок охраны, но вместе с тем непонятно, к кому идти за разрешением. Чем точнее мы строим реестры таких произведений, тем у нас больше контента, прозрачности и меньше нарушений, и любой законопроект, который помогает это делать, безусловно, полезен", - цитирует Матвеева пресс-служба.

Отмечается, что с критикой законопроекта выступили зарубежные мейджоры, полностью или частично свернувшие деятельность в РФ. В Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ)опасаются, что общества по коллективному управлению правами (ОКУП) могут объявить орфанным весь иностранный контент, который западные правообладатели отказываются лицензировать для России, а также народное творчество - мемы, фанфики, неохраняемый генеративный контент. Схожую озабоченность высказал гендиректор Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин, а Евгения Обухова из VK отметила, что механизм может затронуть UGC-контент из соцсетей, говорится в сообщении.

Несколько участников не согласились с этими опасениями, отметив, что у российских правообладателей нет проблем с тем, чтобы связаться с западными правообладателями, рассказали в пресс-службе. Также было отмечено, что законопроект не говорит о недружественных странах, порядок расчетов с которыми определен указом президента РФ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями". Кроме того, участники обсуждения отметили, что мемы и фанфики - работа конкретных людей, а не народное творчество, и в этой среде распространены разбирательства об обладании правами.

"Что касается идеи о том, что в "сироты" могут записать продукты искусственного интеллекта, то она, по мнению Сергея Матвеева, совершенно необоснованна и исходит из взгляда, основанного на "странной презумпции виновности" любого, кто будет так или иначе задействован в управлении правами", - отмечают в пресс-службе.

Популяризация наследия и видео с СВО

Легализация использования орфанных произведений необходима для того, чтобы люди, популяризирующие наследие, могли смело развивать свое дело и в том числе привлекать инвестиции, отметил директор некоммерческого партнерства "Сообщество пользователей авторских и смежных прав" (НП "СПАС") Анатолий Семенов.

"Я хорошо знаком с музыкантом Юрием Метелкиным, который создал в интернете некоммерческий проект "Старое радио". Он оцифровывает и публикует самый разнообразный контент, вплоть до рассыпающихся немецких лент из-под Сталинграда. В 99% случаев претензии предъявить физически некому. Однако презумпция того, что молчание не значит согласие, мешает ему развиваться. Он не может попросить денег в качестве стартапа, ему сразу скажут: у вас нет прав на контент, мы не можем сотрудничать. Так что решать проблему пора давно", - говорит Семенов, его слова приводит пресс-служба.

По мнению эксперта, в законопроект нужно добавить упоминание аудиовизуальных произведений: в зоне СВО снимается множество видеороликов, авторов которых потом трудно установить, и этот контент попадает в документальные фильмы пиратским способом. Семенов также не согласился с опасением, что к орфанным могут отнести книги, написанные под псевдонимом. "Как такого писателя можно подвести под орфанность, учитывая наличие договоров с издательством, которое его выпускает? Бернская конвенция устанавливает вполне понятную презумпцию: интересы неизвестного автора или автора под псевдонимом представляет издательство", - отмечает он.

"Авторское право - не абсолютная монополия, а механизм балансировки интересов пользователя и правообладателя. Не стоит забывать, что право на доступ к культурным ценностям также имеет конституционный характер", - сказал, в свою очередь, замгендиректора IPCodex Виталий Илларионов. Как сообщает пресс-служба, он предложил рассмотреть использование бизнесом произведения, автор которого не вступает в коммуникацию. По его мнению, для первого обращения об использовании произведения уместен 30-дневный срок на поиск автора и попытки выйти с ним на связь, а для последующих произведений этого автора срок может быть сокращен.

Директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин в ходе заседания отметил, что законопроект внесли в Госдуму спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, глава Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По составу группы инициаторов законопроекта, считает он, можно судить о том, что над ним много работали и у него хорошие перспективы.

В заседании также приняли участие руководитель управления по совершенствованию законодательства компании МТС Наталия Великородная, гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко, замгендиректора холдинга "Газпром-медиа" Юлия Голубева и другие эксперты. Модерировала беседу член Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, заместитель председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Ирина Яковлева, говорится в сообщении.