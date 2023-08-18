МТС Банк подключился к цифровой HR-платформе "Пульс"

Благодаря внедрению платформы банк автоматизировал и синхронизировал между собой 100% HR-процессов

ТАСС, 18 августа. ПАО "МТС-Банк" объявляет о подключении к российской HR-платформе "Пульс". Это инновационная цифровая среда для управления персоналом, которая адресована как действующим сотрудникам и руководителям компании, так и кандидатам, проходящим собеседования на открытые позиции в банке.

Благодаря внедрению платформы "Пульс" от Сбера МТС Банк смог решить ряд актуальных задач: автоматизировал и синхронизировал между собой 100% HR-процессов, создал единое цифровое рабочее место и мобильный "маркетплейс" внутренних процессов, реализовал сквозную HR-аналитику, и теперь руководители подразделений банка могут получать актуальную информацию о команде в режиме реального времени, ставить задачи подчиненным и отслеживать реализацию проектов внутри команды. Таким образом, пользователи получили удобный и интуитивно понятный интерфейс.

Ранее в МТС Банке для автоматизации HR-процессов использовалось более 10 различных IT-систем, многие из которых были доступны только во внутреннем периметре компании. Это создавало барьеры эффективности и бесшовности клиентского пути, поэтому в МТС Банке было принято решение "пересобрать" ландшафт HR-цифровизации для быстрого, качественного взаимодействия с сотрудниками и предоставления им HR-сервисов в полном объеме. После тщательного отбора из нескольких вендоров отечественного рынка HR-технологий для решения этой задачи МТС Банк выбрал комплексную HR-платформу "Пульс".

Ключевыми критериями выбора "Пульса" послужили единое цифровое пространство для всех пользователей, выделенная команда внедрения и поддержки, 100 % покрытие HR-процессов, мобильное приложение, современный UI/UX и доступность с любого устройства 24/7. Также большое значение для МТС Банка имело соответствие продукта высоким требованиям безопасности.

МТС Банк подключил к "Пульсу" 100% сотрудников. Ключевыми сервисами "Пульса" являются подбор, обучение и развитие, внутренние коммуникации, тесты и опросы, оценка 360, а также оценка личной результативности, карьера, HR-аналитика. Количество уникальных пользователей в месяц составляет 100%, в день "Пульс" посещают 32% сотрудника.

"Внедрение "Пульса" как единого цифрового HR-пространства открыло для нас принципиально новый подход к решению актуальных задач в области автоматизации HR-процессов. С "Пульсом" мы объединили множество разрозненных кадровых систем в единый организм и можем создавать лучший пользовательский опыт для внутреннего клиента", - прокомментировала вице-президент, руководитель Кластера по управлению опытом сотрудника и организационному развитию МТС Банка Дарья Капранова.

"В вопросах управления командой МТС Банка придерживается подхода, который мы искренне поддерживаем и разделяем. По сути, мы делаем на рынке одно дело: "Пульс" - как вендор, а МТС Банк - как амбассадор инноваций, за которыми стоит подлинная забота о людях и вера, что эффективный сотрудник - это счастливый сотрудник, у которого есть все для высокого уровня жизни, эффективной деятельности и самореализации. Ради этого мы каждый день работаем, чтобы сделать "Пульс" лучше. И МТС Банк является для нас не только клиентом, но и единомышленником, готовым делиться инсайтами и вместе менять к лучшему жизнь и работу людей", - прокомментировала управляющий директор дивизиона "HR-платформа" Сбербанка Марта Леман.

Ранее в начале 2023 года МТС Банк перевел всех сотрудников на электронный кадровый документооборот. Это избавило от необходимости оформления внутренних кадровых документов на бумаге, а подключение к платформе "Пульс" стало для банка следующим планомерным шагом в рамках цифровизации всех ключевых HR-процессов.