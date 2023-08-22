Фестиваль "Книжные маяки России" прошел в более чем 40 регионах страны

На каждой остановке участники автопробега дарили библиотекам книги с автографами авторов от издательств "Красный квадрат", издательского холдинга "АСТ-ЭКСМО" и других издательств России

ТАСС, 22 августа. Большим успехом завершился Всероссийский фестиваль "Книжные маяки России", охвативший практически всю страну от Мурманска до Владивостока.

Стартовавший 3 августа в Санкт-Петербурге Книжный поезд с писателями, поэтами, издателями, журналистами, библиотекарями и любителями книг прибыл во Владивосток, который стал книжной столицей Россией на целых три дня: здесь с 18 по 20 августа прошел первый региональный фестиваль "Книжный маяк Владивостока".

Книжный праздник прошел не только в 14 городах на по пути следования поезда и 30 населенных пунктах, где совершал остановки автопробег, но еще в более чем 40 регионах России, принявших участие в событийно-коммуникационной программе "Читающий Август", где, в общей сложности, состоялось более 300 мероприятий.

На протяжении всего пути участники Фестивального Движения "Книжные маяки России" обсуждали современные проблемы книжной и библиосферы, предлагали инициативы и возможные форматы для привлечения детей к чтению, дискутировали о культурологических смыслах за круглыми столами, встречались с читателями на творческих встречах.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин, приветствуя в Москве участников Книжной экспедиции, сказал, что к книге нужно относиться, как к социальному, а не рыночному продукту.

В путешествии на разных его этапах и в мероприятиях "Книжных маяки России" приняли участие: писатель-фантаст, сценарист Сергей Лукьяненко; писательница-прозаик, автор детективных романов, сценаристка, переводчица и телеведущая Татьяна Устинова; президент Высшей школы методологии психотерапевт Андрей Курпатов; писатели-соавторы, мастера современной остросюжетной прозы Анна и Сергей Литвиновы; литературный критик, публицист, исследователь и теоретик фантастики и альтернативной истории Сергей Переслегин; писатель-фантаст, издатель, организатор и идеолог Конгресса фантастов России Николай Ютанов; детская писательница, член Союза детских и юношеских писателей России Юлия Брыкова; детская писательница Кристина Кретова; писатель, автор "Дневника домового" Евгений ЧеширКо; автор остросюжетных детективных повестей журналист и писатель Игорь Микрюков.

Важной составляющей гуманитарной миссии экспедиции стала передача в дар библиотекам регионов большого количества книг участвующих в проекте издательств и авторов. На каждой остановке участники автопробега дарили библиотекам книги с автографами авторов от издательств "Красный квадрат", издательского холдинга "АСТ-ЭКСМО" и других издательств России. Среди подаренных книг в 14 региональных библиотеках страны и "Главные кадры. Россия" - альбом с лучшими снимками ТАСС с начала XX века.

На маяке Токаревского 20 августа члены книжной экспедиции встретились с участниками книжного автопробега "Дорога на маяк". Вместе книжники преодолели более 23 тыс. км пути: 11,2 тыс. по железной дороге и более 12 тыс. по автодорогам. Встреча завершилась праздничным митингом у Вечного огня на мемориале "Боевая слава ТОФ". Участники возложили цветы и передали флаг "Книжные маяки России" представителям "Молодого Владивостока" для организации автопробега в честь Дня Государственного флага Российской Федерации.

За три дня фестиваля во Владивостоке прошли 100 мероприятий - от деловых: пленарные заседания, панельные дискуссии, круглые столы и Форсайт-сессии, до ярких, праздничных событий: открытие фестиваля, творческие встречи с писателями, выставки-презентации, открытые лекции и встречи с представителями книжной индустрии, предпринимателями, общественными деятелями, философами и другими участниками.

Глава Владивостока Константин Шестаков обратился к организаторам со словами благодарности, особо выделив, что проведение фестиваля "Книжные маяки России" нужно сделать в столице края ежегодным: "Отдельную благодарность хочу выразить организаторам, которые поверили в наш город, в нашу готовность быть партнерами и в то, что мы заинтересованы в таком событии", - отметил Шестаков.

Президент фестивального движения "Книжные маяки России" Денис Котов, отметил, что проект позволил получить колоссальный опыт и выразил надежду, что в ближайшие три года "Книжные маяки" начнут регулярно зажигаться в каждом регионе по всей стране.

"Нам есть, что сказать, мы накопили за тысячелетия много знаний, смыслов, концептов, идей, которыми хотели поделиться и занять достойное место в медиа сфере, в информационном поле для того, чтобы 40 тыс. библиотек и 200 тыс. библиотекарей, которые каждый день работают в нашей стране, имели свой голос, свою возможность посеять разумное, доброе, вечное", - добавил Котов.

ТАСС - генеральное информационное агентство

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