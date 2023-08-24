Новосибирский завод планирует увеличить производство полуприцепов по нацпроекту

Завод также будет расширять ассортимент продукции новыми изделиями

ТАСС, 24 августа. Новосибирский авторемонтный завод, изготавливающий технику, в частности прицепы и полуприцепы для тяжелых климатических условий, вступил в национальный проект "Производительность труда". В будущем планирует выпуск новых изделий, в частности полуприцепов-контейнеровозов, сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

"Участие в нацпроекте поможет нам навести порядок на производстве, сократить потери и повысить производительность труда. Мы видим, что есть несогласованность в работе участков, долгое движение деталей по потоку, нерациональная работа кранов. Сейчас мы планируем повысить производительность минимум на 5%, а в долгосрочной перспективе - на 50%. Также мы хотим расширять ассортимент продукции новыми изделиями: полуприцепы-контейнеровозы, щеповозы и реализовывать их в западной части страны", - приводит пресс-служба слова генерального директора завода Вадим Ананченко.

В ближайшие полгода на заводе будут внедрять инструменты бережливого производства и оптимизировать процесс изготовления бортового полуприцепа. Планируется повысить производительность труда, увеличить выработку, сократить время производства полуприцепа с момента поступления заказа, сократить излишние запасы, доработать систему отслеживания выполнения заказов, грамотно организовать рабочее пространство.