24 августа, 14:08

Новосибирский завод планирует увеличить производство полуприцепов по нацпроекту

Пресс-служба АИР
© Пресс-служба АИР

Завод также будет расширять ассортимент продукции новыми изделиями

ТАСС, 24 августа. Новосибирский авторемонтный завод, изготавливающий технику, в частности прицепы и полуприцепы для тяжелых климатических условий, вступил в национальный проект "Производительность труда". В будущем планирует выпуск новых изделий, в частности полуприцепов-контейнеровозов, сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области. 

"Участие в нацпроекте поможет нам навести порядок на производстве, сократить потери и повысить производительность труда. Мы видим, что есть несогласованность в работе участков, долгое движение деталей по потоку, нерациональная работа кранов. Сейчас мы планируем повысить производительность минимум на 5%, а в долгосрочной перспективе - на 50%. Также мы хотим расширять ассортимент продукции новыми изделиями: полуприцепы-контейнеровозы, щеповозы и реализовывать их в западной части страны", - приводит пресс-служба слова генерального директора завода Вадим Ананченко.

В ближайшие полгода на заводе будут внедрять инструменты бережливого производства и оптимизировать процесс изготовления бортового полуприцепа. Планируется повысить производительность труда, увеличить выработку, сократить время производства полуприцепа с момента поступления заказа, сократить излишние запасы, доработать систему отслеживания выполнения заказов, грамотно организовать рабочее пространство. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация