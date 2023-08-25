Акции "Дети вместо цветов" исполнится 10 лет в 2023 году

Суть акции заключается в том, что учащиеся дарят преподавателю только один букет от класса, а сэкономленные средства переводятся в благотворительный фонд "Алеша"

ТАСС, 25 августа. Акции "Дети вместо цветов", проводимой при поддержке благотворительного фонда "Алеша", исполнится 10 лет в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба фонда "Алеша".

"В этом году акция "Дети вместо цветов" пройдет в юбилейный, 10-й раз. Благодаря акции дети запомнят, что хорошие поступки - неотъемлемая часть жизни. Кроме того, они почувствуют, что доброта действительно меняет мир к лучшему", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, суть акции заключается в том, что учащиеся дарят преподавателю только один букет от класса, а сэкономленные средства, которые родители планировали потратить на цветы, переводятся в благотворительный фонд "Алеша".

Все участники акции смогут получить подарки от партнеров фонда "Алеша", добавили в пресс-службе.