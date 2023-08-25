"Россети Тюмень" за полгода обеспечили электроэнергией 27 станций сотовой связи

Выполненные работы позволили расширить зону уверенного приема сигнала и обеспечить жителям Тюменской области и Югры высокоскоростной мобильный интернет по технологиям 4G и LTE

ТАСС, 25 августа. В первом полугодии 2023 года "Россети Тюмень" присоединили к электрическим сетям 27 базовых станций сотовой связи в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Выполненные работы позволили расширить зону уверенного приема сигнала и обеспечить жителям регионов высокоскоростной мобильный интернет по технологиям 4G и LTE. Об этом сообщают в департаменте по связям с общественностью компании.

"Для надежной и бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования "Россети Тюмень" выдали почти 200 кВт мощности от 26 питающих центров. В рамках техприсоединения энергетики построили новые участки двух воздушных линий и установили трансформаторную подстанцию мощностью 25 кВА. Также компания предусмотрела контроль параметров качества электрической энергии, за него отвечают смонтированные на энергообъектах интеллектуальные приборы коммерческого учета с функцией дистанционной передачи данных", - сказано в сообщении.

В компании добавили, что технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных видов деятельности системообразующего предприятия макрорегиона. Обеспечивая электроснабжение инфраструктуры связи, энергетики содействуют реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура".

"Россети Тюмень" - дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн кв. км) проживает более 3,8 млн человек. В управлении: более 52,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,47 тыс. МВА. В 2022 году отпуск электроэнергии из сети составил 54,7 млрд кВт*ч. В состав компании входят 9 филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.