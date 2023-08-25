Трансграничные переводы МТС Банка вошли в топ лучших сервисов b2c по версии FINAWARD 2023

Финтех-решения банка позволяют совершать мгновенные переводы физическим лицам через мобильное приложение МТС Банка в 32 страны

ТАСС, 25 августа. Сервис трансграничных денежных переводов МТС Банка признан одним из лучших в категории "Платежный сервис b2c" по итогам Ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2023.

МТС Банк активно расширяет сервис денежных переводов в страны СНГ, Ближнее и Дальнее Зарубежье. Финтех-решения банка позволяют совершать мгновенные переводы физическим лицам через мобильное приложение МТС Банка в 32 страны с выплатой наличными в партнерских офисах международной системы UPT.

Также МТС Банк активно развивает денежные переводы как по номеру телефона, так и по номеру карты получателя. Сегодня такие переводы доступны в Азербайджан, Армению, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Турцию, Китай и Грузию.

"Мы стремимся развивать цифровые решения в области трансграничных переводов и создаем максимум возможностей для наших клиентов, чтобы они в любую минуту могли позаботиться о своих родных и близких, находящихся в другой стране. Приятно, что наш труд высоко оценен в профессиональном сообществе и жюри премии FINAWARD", - прокомментировал руководитель команды развития партнерской сети и интеграционных подключений МТС Банка Михаил Шаракин.

Премия FINAWARD проводится ежегодно журналом "Банковское обозрение" с 2012 года. Экспертный совет, состоящий из аналитиков, банкиров и представителей инфраструктуры российского финансового рынка, определяет самые яркие продуктовые и IT-решения в финансовом секторе. Среди номинантов и лауреатов премии - крупнейшие компании финансовой и финтех-отрасли.

Возрастное ограничение: 6+.