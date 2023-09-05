В Москве пройдет Ежегодный форум транспортно-логистической отрасли

На мероприятии обсудят цифровизацию сферы логистики, автоматический весогабаритный контроль, регулирование рынка автогрузоперевозок и другие темы

ТАСС, 5 сентября. Крупнейшие грузоперевозчики, представители органов власти и лидеры транспортной, логистической, медицинской и страховой отраслей примут участие в Ежегодном форуме транспортно-логистической отрасли (18+). Мероприятие состоится 28 сентября в московском Marriott Grand Hotel, его организаторами выступят ВСК-Мед, Страховой Дом ВСК и ассоциация "Грузавтотранс".

Главная цель форума - углубление и дальнейшее развитие диалога между ключевыми игроками рынка. На мероприятии будут подниматься такие темы, как цифровизация сферы логистики, автоматический весогабаритный контроль, регулирование рынка автогрузоперевозок, развитие логистической отрасли и основные проблемы, с которыми сталкиваются грузоперевозчики, включая вопросы нехватки и подготовки водителей. Также важными темами обсуждения станут путевые листы, телемедицина, страхование и автоматизация процессов.

Среди участников форума заявлены депутат Государственной Думы РФ, Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев, Руководитель экспертно-аналитического управления Общероссийского народного фронта "За Россию" Ольга Позднякова, представители Министерства транспорта РФ, Министерства экономического развития РФ, лидеры логистической, страховой отраслей и крупнейшие грузоперевозчики страны.

Участие в Ежегодном форуме транспортно-логистической отрасли бесплатное и по предварительной регистрации. Мероприятие предоставит возможность для всех заинтересованных сторон обменяться знаниями и опытом, а также создать стратегические партнерства для дальнейшего развития отрасли.

Дополнительная информация и регистрация доступны на сайте форума.