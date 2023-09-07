В Театральном центре СТД РФ "На Страстном" и в Боярских палатах СТД РФ пройдут спектакли из 12 городов

ТАСС, 7 сентября. С 1 по 10 октября в Москве пройдет Международный фестиваль моноспектаклей SOLO. В 15-й раз Союз театральных деятелей России и Театральный центр СТД РФ "На Страстном" покажут лучшие спектакли в моножанре.

В Театральном центре СТД РФ "На Страстном" и в Боярских палатах СТД РФ пройдут спектакли из 12 городов: 10 постановок большой формы и 7 камерных.

Фестиваль откроется и завершится проектами про науку. Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера привезет из Сухума "В лучах" по малоизвестным письмам Марии Склодовской-Кюри. Драматург Артур Палыга специально для спектакля написал документальную пьесу, а роль ученой режиссер Антон Корнилов предложил актрисе Ирине Делба. Из Кировского театра кукол имени А.Н. Афанасьева приедет "Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупе". Автор пьесы и режиссер Алексей Егоров заинтересовался автобиографией Хокинга и поставил спектакль, в котором актер Егор Паншин работает и с живым планом, и с куклами, созданными художником-постановщиком Анастасией Пух.

В этом году в афише особенно много документальных и автофикшн проектов. Из Владимирского академического театра драмы приедет спектакль Вячеслава Терещенко "Моя мать - секретарь ангела смерти" по тексту Хадар Гальрон, основанному на реальных событиях.

Дина Корзун проанализирует свою жизнь в спектакле "Как я пришла в сознание", поставленном Глебом Черепановым при участии Луи Франка.

Планируется и переосмысление классики: режиссер и исполнитель Андрей Давыдов сыграет спектакль мастерской драматической импровизации "Андеграунд (записки из подполья)" по повести Федора Достоевского. "Крейцерову сонату" Льва Толстого Олег Ринге превратил в одноименный спектакль. Режиссер Сергей Вихрев и актер Андрей Соловьев представят поэму Венедикта Ерофеева "Москва - Петушки", поставленную в Калужском областном драматическом театре.

Инсценированы и пьесы: "Один фунт сердца" Ванадзорского государственного драматического театра имени Ованеса Абеляна - это моноверсия "Венецианского купца" Уильяма Шекспира, написанная Самвелом Халатяном (режиссер Ваге Шахвердян, исполнитель Арамаис Саркисян). Московский "Drama & Physical Theatre" Anton Mozgalev представит свой вариант пушкинской трагедии "Boris Godunov | Борис Годунов", режиссер и исполнитель Антон Мозгалев.

Пушкин появляется в афише фестиваля и в других ипостасях: режиссер и актер Московского драматического театра им. А.С. Пушкина Александр Арсентьев осмыслит наследие поэта в спектакле "В пространстве Пушкина", а Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана представит современную пьесу Михаила Хейфеца "Спасти камер-юнкера Пушкина" в постановке Алексея Ямаева. Герой Павла Ефимова поведает о влиянии классика на повседневную жизнь.

Как и текст Михаила Хейфеца, на SOLO неоднократно звучала пьеса "Говорит Москва" Юлии Поспеловой. В этом году свою версию из Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина привезут режиссер Александр Суховский и актриса Линда Ахметзянова.

К современной драматургии обратились также в челябинском mini театре - Александр Черепанов поставил пьесу Лидии Головановой "Плотник" на артистку Елену Шингарееву - и в московском театре "Опыты драматических изучений", где текст Юлии Тупикиной "Когда ты остров" режиссер Михаил Егоров превратил в спектакль "Макото" с Марией Беккер. Собственную пьесу "Пара, но я" сыграет актер Тюменского большого драматического театра Дмитрий Куклев.

Современная проза представлена проектом "Когда же пойдет снег?" по одноименной повести Дины Рубиной. Ее поставила режиссер Алла Петрик с актрисой Аленой Данченко.

Международный фестиваль моноспектаклей SOLO существует с 2008 года, его цель - показать диапазон жанра и возможностей актера в моноспектакле.

Обновленная информация появляется в социальных сетях и на официальном сайте фестиваля.

Возрастное ограничение: 18+.