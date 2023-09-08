Челябинская область продолжает системное обновление общественного транспорта

Губернатору продемонстрировали 17 новых автобусов, которые приобретены по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" для транспортной системы Челябинска

ТАСС, 8 сентября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрел 17 новых автобусов, которые приобретены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" для транспортной системы областного центра. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации облправительства.

"Продолжаем работу по системному обновлению общественного транспорта в регионе. И одна из важнейших задач - обновление транспорта в столице. В этой партии два автобуса - это так называемые "гармошки" - сверхбольшой класс. Такие уже ходят по самому загруженному маршруту №64, и, по отзывам жителей и транспортников, они более эффективно решают задачу. Поэтому принято решение закупить еще такие машины: в течение ближайших четырех месяцев в город придет еще 10 "гармошек". Далее мы также планируем часть наших маршрутов переводить на сверхбольшой класс", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Текслер добавил, что новый транспорт нужен не только Челябинску, он появляется и в других муниципалитетах. "Для Магнитогорска закупили 13 новых автобусов, еще 13 придут до конца года. По другим городам и районам - 121 автобус для 21 муниципалитета. Когда будем отправлять, обязательно расскажу. Обновление стало системным, новую технику будем закупать каждый год. Благодарю за помощь в обновлении автобусного парка нацпроект "Безопасные качественные дороги" и Государственную транспортную лизинговую компанию", - добавил губернатор в своем Telegram-канале.

В управлении уточнили, что поставка новых автобусов в Челябинск - планомерный шаг по обновлению транспортной системы города. С 2019 года для города приобретено около 300 автобусов. Благодаря участию региона в профильном нацпроекте в 2022 году в Челябинск было поставлено 16 автобусов для маршрута №15 "ЧМК - ПКиО им. Гагарина". А в этом году проработан вопрос опережающей поставки по нацпроекту еще 25 автобусов на маршрут № 483 "п. Старокамышинск - г. Челябинск (ПКиО им. Гагарина)". Они выйдут на линию уже в январе. Также в рамках нацпроекта в 2024 году планируется поставка 25 автобусов на маршрут № 123 "Копейск (автовкзал) - ПКиО им. Гагарина".

"Все вновь поступающие автобусы имеют низкий пол, оборудованы кондиционерами, системами безналичной оплаты проезда, видеонаблюдением, Wi-Fi, USB-зарядками и прочими системами, влияющими на качество и комфорт перевозок", - добавили в управлении.

Ранее пресс-служба правительства РФ со ссылкой на замглавы кабмина Марата Хуснуллина отмечала, что с начала 2023 года по данным на конец мая по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в регионы России были направлены автобусы и троллейбусы.

"Благодаря реализации национального проекта продолжается обновление подвижного состава в регионах России. С начала года в городские агломерации уже поступило 46 автобусов и 15 троллейбусов. В результате этой работы люди получают комфортный транспорт, кроме того, снижается трафик на дорогах", - цитирует Хуснуллина пресс-служба.

По словам вице-премьера, всего в этом году в 19 городских агломераций планируется поставить 830 единиц нового подвижного состава, в том числе 334 автобуса, 180 трамваев и 32 троллейбуса.

Всего в регионах России с 2020 по 2022 годы было обновлено свыше 2,3 тыс. единиц общественного транспорта, сообщала пресс-служба правительства РФ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, доложил о городском транспорте в контексте удобства проживания в городе. "Мы активно закупаем современные автобусы, троллейбусы, трамваи", - заявил он.