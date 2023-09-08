Председатель совета директоров ВСК стал лауреатом премии "Репутация"

На протяжении всей своей деятельности в сфере страхования в течение более 30-ти лет Сергей Цикалюк выступает за повышение качества страховой защиты и доступности страховых услуг

ТАСС, 8 сентября. Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк награжден Всероссийской профессиональной премией "Репутация" за личный вклад в развитие страховой отрасли Российской Федерации.

Всероссийская профессиональная премия финансистов проводится с 2010 года. На протяжении 13 лет в ней участвуют ведущие профессионалы финансовой сферы, а награждение проходит при участии высших руководителей Банка России и Минфина РФ. Лауреатами в разные годы становились Герман Греф, Михаил Мамута и многие другие.

Сергей Цикалюк внес значительный личный вклад в создание и последующее развитие отечественного рынка страхования. При его непосредственном участии были заложены нормативные основы организации страхового дела в Российской

Федерации.

На протяжении всей своей деятельности в сфере страхования в течение более 30-ти лет Сергей Алексеевич выступает за более активное и широкое проникновение страхования во все сферы жизни граждан и деятельности предприятий, повышение качества страховой защиты и доступности страховых услуг.

Решение о присвоении Всероссийской профессиональной премии финансистов "Репутация" базируется на оценке профессиональных, деловых и личностных качеств финансового специалиста профессиональным сообществом в ходе открытого

голосования.

"Сегодня Страховой Дом ВСК сохраняет высокий уровень финансовой устойчивости. У нас есть четкое видение стратегических направлений развития. Мы нацелены на создание надежных, высокотехнологичных продуктов и сервисов с высокой ценностью для наших клиентов. Для нас высокая оценка от коллег по финансовой сфере является подтверждением правильности нашей стратегии ВСК", - заявил Сергей Цикалюк.