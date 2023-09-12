ДВФУ и крупнейший вуз Таиланда будут создавать "умные" удобрения нового поколения

За счет сотрудничества ДВФУ и Университет Касетсарт планируют удовлетворить высокий спрос российского и международного сельскохозяйственного рынка на органические удобрения новых типов

ТАСС, 12 сентября. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и крупнейший вуз Таиланда - Университет Касетсарт (УК) в ходе VIII Восточного экономического форума подписали соглашение о научно-академическом сотрудничестве в сфере биотехнологий и сельского хозяйства. Вузы обозначили заинтересованность в обмене студентами и преподавателями.

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта ДВФУ "Агробиоинженерные CRF-технологии для органического сельского хозяйства", реализующегося в рамках программы "Приоритет 2030", и передовой инженерной школы "Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем" университета. Цель проекта - разработка новых агробиоинженерных технологий мирового уровня, а также создание эффективной и доступной массовому применению продуктовой линейки "умных" удобрений из локальных ресурсов Дальнего Востока.

Университет Касетсарт - один из крупнейших вузов Таиланда по количеству обучающихся студентов и общей площади кампусов, также считается лучшим университетом страны в области сельскохозяйственных наук. За счет сотрудничества ДВФУ и УК планируют удовлетворить высокий спрос российского и международного сельскохозяйственного рынка на органические удобрения новых типов.

"Интеграция в ДВФУ научно-образовательного потенциала стран АТР в области сельского хозяйства позволит Дальнему Востоку стать центром технологической компетентности для наукоемкого бизнеса. Наш вуз уже выступает точкой входа для российских компаний на рынки Азии, а сотрудничество с Университетом Касетсарт позволит не только усилить международные связи между Россией и Таиландом, но и будет содействовать обеспечению продовольственной безопасности наших стран", - подчеркнул проректор по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов.

Заместитель главы миссии Посольства Королевства Таиланд Варапханни Дамронгмани сказала, что Россия и Таиланд выходят на новый уровень взаимодействия, и пожелала университетам успехов в совместной деятельности.

УК не имеет партнеров в России, что открывает для ДВФУ возможность начать продвижение русского языка и культуры - стороны выразили готовность организовать академические и языковые обмены для студентов "Thai studies" и "Russia studies". Университет Касетсарт также заинтересован в развитии новых направлений взаимодействия, и проректор по международным отношениям УК Кампанат Пенсупар подчеркнул, что ДВФУ - место, где можно успешно развивать взаимные связи России и Таиланда.

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