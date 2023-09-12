Глава ГПБЛ: потенциал роста рынка автотранспорта в России составляет 1 млн автомобилей

Вице-Президент Газпромбанка, генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин отметил, что для этого необходимо повысить товарооборот с Китаем в размере $31 млрд и сконцентрировать российские производственные мощности на бюджетном сегменте автомобилей

ТАСС, 12 сентября. Потенциал роста российского рынка легкого коммерческого и легкового автотранспорта в 2023 году составляет не менее 1 млн автомобилей. Об этом в кулуарах ВЭФ-2023 сообщил Вице-Президент Газпромбанка, генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин. По его мнению, чтобы этого добиться, необходимо повысить товарооборот с Китаем в размере $31 млрд (1 млн автомобилей и запчасти к ним), а также сконцентрировать российские производственные мощности на бюджетном сегменте автомобилей.

В целях поддержки российского автопрома Минпромторг РФ в начале сентября увеличил лимит на льготный лизинг автомобилей в 2023 году на 7,8 млрд рублей. По словам главы Минпромторга РФ, это позволит реализовать около 15 тыс. автомобилей до конца года. Группа Газпромбанк Лизинг по итогам первого полугодия транслировала клиентам 553 млн рублей в виде субсидий: было профинансировано 900 ед. автомобилей и различной спецтехники с применением господдержки.

"За шесть месяцев 2023 года каждый четвертый легкий коммерческий и грузовой автомобиль и каждая пятая единица строительно-дорожной техники приобретены через Группу Газпромбанк Лизинг", - комментирует Калинкин. За отчетный период объем продаж LCV и грузового транспорта в РФ составил 100,4 тыс. ед., из них 25 тыс. приходится на компании Группы. Рынок строительно-дорожной техники за период составил 34,9 тыс. ед., из них 7 тыс. ед. приобретены через Группу Газпромбанк Лизинг.

О Группе Газпромбанк Лизинг

Группа Газпромбанк Лизинг - лидер российского рынка лизинга. Занимает первое место в рэнкинге лизинговых компаний России по итогам 2022 года по объему нового бизнеса, первое место по работе с клиентами крупного и малого бизнеса, по лизингу легковых, грузовых автомобилей, строительной и строительно-дорожной техники, погрузчиков и складского оборудования, нефтегазового оборудования и недвижимости (РА "Эксперт РА" от 20.03.2023 г., https://www.raexpert.ru/researches/leasing/2022/). В региональных рэнкингах РА "Эксперт РА" Группа Газпромбанк Лизинг занимает лидерские позиции в Москве, Приволжском ФО, Центральном ФО, Сибирском ФО, Санкт-Петербурге, Уральском ФО, Южном ФО и Северо-Западном ФО. Является частью Группы Газпромбанка, активно развивает как лизинговые проекты в корпоративном сегменте, так и розничный автолизинговый бизнес. Группа участвует во всех основных государственных программах льготного лизинга и является уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития промышленности. По итогам 2022 года лизинговый портфель Группы Газпромбанк Лизинг составляет 865 млрд рублей.