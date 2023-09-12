ННГУ и группа компаний "Мадин" будут совместно разрабатывать средства для лечения рака

И.о. ректора ННГУ Олег Трофимов отмечает, что в будущем это позволит снизить метастазирование опухолей, повысить продолжительность и качество жизни онкобольных

ТАСС, 12 сентября. Нижегородский государственный университет имени Лобачевского (ННГУ) и российский производитель медицинского оборудования группа компаний "Мадин" подписали соглашение о совместной разработке персонализированных продуктов для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба ННГУ.

"Университет Лобачевского и группа компаний "Мадин" договорились о проведении совместных исследований в области разработки персонализированных продуктов для лечения онкологических заболеваний. Соглашение о сотрудничестве в сфере науки между вузом и индустриальным партнером подписано 12 сентября 2023 года в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", - говорится в сообщении.

Основой для создания персонализированных продуктов станет модификация клеток иммунной системы пациента и активация собственного противоопухолевого иммунитета. Проект позволит реализовать в Нижегородской области наиболее удачные мировые практики в сфере персонализированной противоопухолевой терапии, внедрить инновационные разработки активации иммунной системы при борьбе с онкологией, рассказали в пресс-службе.

И.о. ректора ННГУ Олег Трофимов отмечает, что университет занимается разработкой новых подходов к лечению различных онкологических заболеваний уже более 20 лет. "Полученные научные результаты и наработки наших ученых имеют большое фундаментальное значение и стали основой для нового прикладного проекта с индустриальным партнером. Кроме прочего, в Нижнем Новгороде появится высокотехнологичное производство новых противоопухолевых агентов", - цитирует его пресс-служба.

В будущем это позволит снизить метастазирование опухолей, повысить продолжительность и качество жизни онкобольных, добавил Трофимов.

Как рассказала директор института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова, разработка противоопухолевой терапии является приоритетом развития Нижегородской области и одной из самых востребованных медицинских технологий в России. В свою очередь, директор ГК "Мадин" Александр Емельянов отмечает, что группа компаний заинтересована в сотрудничестве с ННГУ по целому ряду направлений в области разработки и производства медицинского оборудования, говорится в сообщении.

О группе компаний "Мадин"

Группа компаний "Мадин" - одно из ведущих нижегородских и российских предприятий, разработавших и реализующих на своих производственных площадках ряд изделий медицинского назначения. Среди разработок ГК "Мадин" - оборудование для медицинской реабилитации, в том числе высокотехнологичные комплексы с биологической обратной связью, аппараты местной и общесистемной физиотерапии и грязелечебные продукты, сообщает пресс-служба ННГУ.