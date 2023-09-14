МТС Банк вошел в тройку лидеров рейтинга инновационности банков фонда "Сколково"

Вице-президент по стратегии МТС Банка Сергей Ульев отметил, что банк продолжает развивать инновационные продукты и сервисы, участвуя во внедрении цифрового рубля, цифровых финансовых активов и Banking as a Service

ТАСС, 14 сентября. Фонд "Сколково" включил ПАО "МТС-Банк" в тройку лидеров рейтинга инновационности банков. МТС Банк занял третье место по итогам первого полугодия 2023 года, поднявшись на четыре ступени вверх по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, благодаря выстраиванию системы из взаимодополняющих инструментов по работе с инновациями.

Sk Fintech Hub фонда "Сколково" провел исследование по 19 критериям, которые сгруппированы в пять блоков: "инновационная оргструктура", "инвестиции в инновации", "сотрудничество со стартапами", "мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях", "цифровые сервисы".

"В этом исследовании мы добавили новые критерии, которые показывают, как банки работают с искусственным интеллектом и ЦФА, поддерживают молодежь и их проекты. Хочется отметить значительный рывок МТС Банка на четыре позиции вверх и попадание его в тройку лидеров благодаря выстраиванию системы из взаимодополняющих инструментов по работе с инновациями. Одним из важных параметров, отражающих спрос на инновации, является число коммерческих проектов между банками и стартапами", - рассказал директор Sk Fintech Hub Павел Новиков.

"МТС Банк продолжает развивать инновационные продукты и сервисы, участвуя во внедрении цифрового рубля, цифровых финансовых активов (ЦФА) и Banking as a Service (BaaS), активно используя как собственную разработку, так и венчурные возможности Группы МТС, создавая для клиентов лучший клиентский опыт", - отметил вице-президент по стратегии МТС Банка Сергей Ульев.

Sk Fintech Hub проводит исследование инновационности банков с 2019 года. В его основе - data-driven подход, базирующийся на работе с данными, полученными исключительно из открытых источников. Эксперты анализируют инструменты внедрения инноваций в ведущих банках, выявляя тех, кто активно работает со стартапами, разрабатывает инновационные решения и инвестирует в новые технологии.