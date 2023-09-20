Соцпредприниматели столицы Южного Урала теперь могут претендовать на грантовую поддержку в сумме до 200 тыс. рублей

ТАСС, 20 сентября. Объединенная металлургическая компания (группа ОМК) запускает в Челябинске программу по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело". Соцпредприниматели столицы Южного Урала теперь могут претендовать на грантовую поддержку в сумме до 200 тыс. рублей, сообщили журналистам в пресс-службе группы.

"Участвовать в программе могут коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, которые ведут свою деятельность на территории Советского района Челябинска. А также те, кто только задумывается об открытии собственного дела. <…> В Челябинске программа "Начни свое дело" стартует при поддержке челябинского завода ОМК, Центра развития социальных проектов "Перспектива" и администрации Советского района Челябинска", - сказано в сообщении.

Участники программы смогут пройти бесплатное обучение в Школе социального предпринимательства, познакомиться с успешными предпринимателями и бизнес-экспертами, получить всю необходимую информацию для начала собственного дела. Первое мероприятие программы "Начни свое дело" - бесплатная конференция "Социальный бизнес: начинаем вместе" - пройдет 27 сентября.

Уточняется, что группа ОМК реализует программу "Начни свое дело" с 2016 года, чтобы помочь открыть и масштабировать бизнес социальным предпринимателям. Программа успешно зарекомендовала себя в трех регионах, где работают заводы компании (в Нижегородской области, Пермском крае и Республике Башкортостан). За это время грантовую поддержку получили 304 бизнес-проекта на общую сумму 69 млн рублей, создано более 430 рабочих мест.

Группа ОМК - одна из ведущих индустриальных компаний России. Является одним из лидеров социальных инвестиций - помогает сделать жизнь людей в регионах лучше, развивает городскую среду, современное искусство и внутренний туризм, сохраняет природу и культурное наследие, вместе с НКО, социальными предпринимателями и волонтерами помогает решать социальные вопросы.