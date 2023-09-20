МТС Банк наградили за лучший клиентский путь оформления дебетовой карты

Коммерческий банк оценили по результатам тайных покупок, включающих скорость, удобство, качество консультирования и позитивный опыт клиента

ТАСС, 20 сентября. Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG объявила победителей по итогам исследования "Дебетовые карты 2023". МТС Банк награжден за лучший клиентский путь оформления дебетовой карты на церемонии Frank Debit Cards Award 2023.

Компания Frank RG составила рейтинг и назвала лучшие банки на рынке дебетовых карт. МТС Банк стал лидером рейтинга удобства клиентского пути оформления дебетовой карты в онлайн и офлайн-каналах по результатам тайных покупок, включающего скорость, удобство, качество консультирования и позитивный опыт клиента.

"В центре нашей стратегии - клиент. МТС Банк продолжает совершенствовать клиентский сервис, инвестировать в анализ клиентского пути и цифровые процессы. Эксперты Frank RG отметили скорость и безбумажную технологию оформления, возможность доставки по любому удобному адресу или самовывоза из дополнительных офисов МТС Банка и салонов МТС. Банк также предоставляет клиентам возможность получить виртуальную дебетовую карту по упрощенному процессу. А чтобы получить пластиковую карту достаточно прийти в офис один раз, - рассказала бизнес-лидер стрима "Дебетовые карты" МТС Банка Светлана Беспалова.

"Победа в рейтинге - это важное признание профессиональным сообществом результата проделанной масштабной работы большой команды единомышленников. Мы ценим смелость быть первыми, доверие наших клиентов и продолжим создавать лучший клиентский опыт", - поделилась она.

Аналитики Frank RG исследовали продуктовые линейки 25 банков, на которых приходится 92,5% рынка, проанализированы тарифы и условия по 380 дебетовым картам. Кроме того, компания провела опрос более 4,5 тыс. держателей дебетовых карт, изучила предпочтения 1 тыс. активных пользователей онлайн-банка, углубилась в исследование клиентского пути (онлайн/офлайн), опросила 18 экспертов рынка, совершила более 120 оформлений банковских продуктов по принципу "тайный покупатель".

С полной версией пресс-релиза можно ознакомиться на сайте Frank RG по ссылке.