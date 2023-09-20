На форуме TNF представили PM GATE - стандарт управления программой реализации мегапроектов

Стандарт основан на гейтовой модели и фокусируется на управлении выгодами от концепции до эксплуатации результатов мегапроектов

ТАСС, 20 сентября. В рамках Промышленно-энергетического Форума TNF Александр Кутузов, РМЕ, эксперт по управлению мегапроектами PM Excellence 20 сентября представил стандарт управления программами реализации мегапроектов - PM GATE.

PM GATE предназначен для крупных проектов в нефтегазовом секторе, в промышленном строительстве, в области построения транспортной и энергетической инфраструктуры.

Стандарт основан на гейтовой модели и фокусируется на управлении выгодами от концепции до эксплуатации результатов мегапроектов.

"Целевая аудитория PM GATE - крупные компании, которые ведут программы реализации мегапроектов (их часто называют инвестиционные крупные проекты). В первую очередь стандарт показывает четкий прозрачный путь, как управлять выгодами программ. Он будет полезен акционерам и первым лицам компаний, а также инвестиционным департаментам, для которых важно определение и достижение выгод реализуемой программы, причем не только финансовых. Также стандарт может использоваться командой управления программой. PM GATE описывает четкую последовательность шагов при управлении программами", - комментирует Кутузов.

По данным компании, стандарт создан на основании лучших российских и зарубежных практик, а также обширного опыта экспертов PM Excellence в управлении крупными и мегапроектами. PM GATE - уже второй стандарт, разработанный PM Excellence. В 2022 году был выпущен стандарт PM GUIDE для управления отдельным проектом.

Стандарт PM GATE выложен в открытом доступе на сайте https://pmexcellence.com

Реклама. ООО "ПИЭМСИ".​​