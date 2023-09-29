Проект "Россия.Горизонты" поддержал российских производителей

По результатам питчингов победителями конкурса стали Александра Шарова из Иваново и ее бренд украшений из серебра "Shu Sha"

ТАСС, 27 сентября. В рамках проекта "Россия.Горизонты.Практика" для региональных предпринимателей была организована образовательная программа от экспертов, среди которых - Юлия Музыка (руководитель проектов "Россия.Горизонты" и "Рустрендс"), Артем Кривда (арт-директор проекта), Александр Рогов, Екатерина Минкевич, Ксения Шипилова, Лина Дембикова, Владислав Крамской, Макс Арнаутов.

По результатам питчингов победителями конкурса стали Александра Шарова из Иваново и ее бренд украшений из серебра "Shu Sha", Светлана Катаргина и Татьяна Бабкова - основательницы тульского бренда PERINNE, создающего текстиль на основе традиционных русских мотивов. Предпринимательницы получили гранты в размере 700 тыс. рублей на развитие своего дела.

"Я считаю, что сохранение и преумножение нашего культурного наследия - крайне важная и благородная цель для российского бизнеса, именно поэтому мои проекты - про любовь к традициям, Родине и национальной идентичности. Благодарю Президентский фонд культурных инициатив за помощь в реализации наших идей", - рассказала руководитель и идейный вдохновитель проектов "Россия.Горизонты" и "Рустрендс" Юлия Музыка. Она продолжает поддерживать региональных производителей и после завершения проекта "Россия.Горизонты".

В 2021 году в Государственной Третьяковской галерее прошла презентация проекта. Она состоялась в формате модного показа, в котором приняли участие современные дизайнеры Алиса и Юлия Рубан, Даниил Берг, Игорь Чапурин, Яна Расковалова и другие. В 2022 году в Государственном историческом музее открылась выставка, представившая работы победителей и финалистов всероссийского конкурса от проекта "Россия.Горизонты".

"Россия.Горизонты" - проект, который работает на стыке моды, культуры и русских традиций. Он призван сохранять и популяризовать русский культурный код, объединять региональных производителей, а также способствовать развитию локальных брендов по всей стране.