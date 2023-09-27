Выставку "НЕВА 2023" посетили 34,1 тыс. человек

В 2023 году экспозиция впервые заняла четыре павильона, межпавильонное пространство и пассаж КВЦ "Экспофорум"

ТАСС, 27 сентября. XVII Международную выставку по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа "НЕВА 2023", которая прошла с 18 по 21 сентября в Санкт-Петербурге, посетили 34,1 тыс. человек.

На ключевом отраслевом событии года собрались 646 экспонентов. Из них 539 российских и 107 зарубежных компаний из 25 стран, включая представителей СНГ, Индии, Китая, Турции, Индонезии, ЮАР, Кот-д'Ивуар, Алжир и других государств. В этом году экспозиция впервые заняла четыре павильона, межпавильонное пространство и пассаж КВЦ "Экспофорум". Площадь выставки составила почти 40 тыс. кв. м.

"НЕВА 2023" приняла 14 официальных правительственных делегаций Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Хабаровского края, Архангельской области, Республики Саха (Якутия), Мурманской области, Республики Крым, Сахалинской области, Приморского края, Астраханской области, Республики Татарстан, Нижегородской и Калининградской области.

В организационный комитет выставки "НЕВА 2023" вошли 47 человек, среди которых руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупнейших организаций отрасли. Возглавляли оргкомитет министр транспорта России Виталий Савельев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в статусе сопредседателей.

В торжественной церемонии открытия выставки "НЕВА 2023" приняли участие статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, заместитель министра транспорта России Александр Пошивай, заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути ГК "Росатом" Вячеслав Рукша, председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов, председатель совета директоров ДВМП Андрей Северилов, генеральный директор Корпорации морского приборостроения Леонид Стругов и генеральный директор "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Сергей Воронков.

В этом же составе VIP-делегация совершила обход экспозиции и ознакомилась со стендами Объединенной судостроительной корпорации, акционерного общества "Корпорация морского приборостроения", Российского морского регистра судоходства, Крыловского государственного научного центра, ГК "Росатом", "Атомэнергомаш", ССК "Звезда", СК "Ак Барс", Центра технологии судостроения и судоремонта, Онежского судостроительно-судоремонтного завода, НПК "Морсвязьавтоматика", машиностроительного предприятия "Винета", компаний "Ситроникс", "Протон-Электротекс", "Нордик Инжиниринг", "Новая Эра", "Нева Тревел" и ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова.

Деловая программа включала 48 мероприятий, в том числе два бизнес-завтрака - от акционерного общества "Корпорация морского приборостроения" и ВАРПЭ, закрытое заседание ФГУП "Росморпорт" и два международных бизнес-диалога - "Россия - Китай" и "Россия - Турция".

На пленарном заседании "Морская отрасль России: новые приоритеты на фоне глобальных вызовов" ключевые участники морской отрасли спустя полтора года работы в новой реальности рассказали, как Россия преодолевает существующие ограничения и какие вопросы еще предстоит решить, а также представили ключевые задачи на годы вперед. В качестве экспертов в дискуссии приняли участие более 30 членов оргкомитета "НЕВЫ 2023".

Одним из приоритетов деловой программы стала арктическая повестка. Основная дискуссия развернулась на конференции "Северный морской путь как основа экономического суверенитета и фактор новой мировой логистики: реализация потенциала магистрали", которая прошла при поддержке госкорпорации "Росатом". В бизнес-зале "Арктический" проходила выставка, посвященная истории развития дрейфующих станций: от норвежской экспедиции на судне "Фрам" в конце ХIX века до современной экспедиции "Северный полюс - 41".

Не меньше внимания было уделено рыбопромысловой тематике. Совместно со Всероссийской ассоциацией рыбопромышленников (ВАРПЭ) была организована конференция "Обновление и развитие промыслового флота: конструктивный диалог ради общего дела". В перерывах между сессиями все участники имели возможность ознакомиться с фотовыставкой "История отечественного рыбопромыслового флота", на которой были представлены самые эффективные суда СССР и современной России.

На площадке выставки "НЕВА" прошла серия протокольных мероприятий. Всего было подписано 19 партнерских соглашений.

Впервые работал Центр деловых контактов для организации рабочих встреч и переговоров с участием российских и зарубежных компаний. Всего состоялось 258 встреч.

Также была подготовлена обширная культурная программа. В честь открытия выставки состоялся грандиозный гала-ужин "Невские истории" с концертом популярной группы "Uma2rman" и награждением 10-ти официальных партнеров выставки "НЕВА 2023". В качестве гостей гала-ужин посетили около 1 тыс. человек.

Одним из памятных событий для экспонентов стало награждение в номинациях за участие в "НЕВЕ" на протяжении 15, 20 и 30 лет. В общей сложности награды от организаторов получили 53 компании.

Впервые на "НЕВЕ" была организована спортивная программа. Работали бильярдный клуб для VIP-участников и зал настольного тенниса, где прошли коллективные и индивидуальные турниры среди участников и гостей выставки.

В последний день выставки состоялся Молодежный день. Он проходил уже во второй раз и в этом году стал гораздо масштабнее. Программа включала пленарное заседание "Молодежь морской индустрии: от школьника до успешного специалиста", профориентационные маршруты по выставочной площадке для школьников и студентов, Ярмарку морских профессий, где учащихся знакомили с профильными учебными заведениями и предприятиями Санкт-Петербурга. В Центре развития карьеры можно было получить консультацию о будущем трудоустройстве, а также пройти профориентационное тестирование у психологов-профконсультантов центра "Вектор".

Деловая часть включала форсайт-сессию "Возможности внедрения технологий ИИ в российское гражданское судостроение", а также несколько круглых столов: "Реализация деятельности Совета молодых ученых и специалистов Объединенной судостроительной корпорации", "Повышение эффективности функционирования профильных морских и инженерных классов в общеобразовательных школах Санкт-Петербурга", "Преемственность поколений. Роль наставников в сохранении морских традиций" (к 100-летию В. А. Емельянова). Кроме того, работала научно-популярная площадка "Бухта знаний". Одним из запоминающихся событий Молодежного дня стал Слет юных моряков. В амфитеатре на стенде комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики был организован лекторий, а также прошли показы документальных фильмов. В мероприятиях Молодежного дня на "НЕВЕ" приняли участие около 2 тыс. человек.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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