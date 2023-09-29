В Музее современной истории России открылась выставка "Эффект Курчатова-Александрова"

На выставке представлены уникальные фотографии, документы и предметы из коллекции Музея современной истории России и собрания Курчатовского института, а также мультимедийные материалы

ТАСС, 29 сентября. Экспозиция приурочена к 80-летию Курчатовского института и 120-летию со дня рождения академиков, трижды Героев Социалистического труда Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Она рассказывает об истории отечественного атомного проекта: от исследований 1930-з год до современных разработок, в которых участвует Курчатовский институт.

В торжественном открытии выставки, состоявшемся 28 сентября, приняли участие президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, глава СВР РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, министр образования и науки РФ Валерий Фальков, президент Российской академии наук Геннадий Красников, директор Музея современной истории России Ирина Великанова и другие почетные гости.

"Мы открываем эту выставку в то время, когда в России происходит ренессанс науки. Мы видим, как вызовы, которые стоят перед страной, вновь стимулируют наших исследователей, наши институты. Опираясь на опыт наших предшественников-ученых в непростые времена, мы должны достойно ответить и на современные вызовы", - прокомментировал президент Российской академии наук Геннадий Красников.

На выставке представлены уникальные фотографии, документы и предметы из коллекции Музея современной истории России и собрания Курчатовского института, а также мультимедийные материалы. Часть экспонатов представлена впервые.

"Курчатов и Александров - это два великих человека, которые родились в один год, шли по жизни вместе и никогда не были конкурентами - а только соратниками и сподвижниками. Курчатову была отведена совсем короткая жизнь, но Александров взял дело из рук ушедшего Курчатова его дело и на протяжении десятилетий развивал его. Россия является одним из немногих суверенных государств только потому, что в 40-е годы, во время войны, в тяжелейших условиях были сначала приняты правильные стратегические решения, а потом мы смогли реализовать их и изменить мир. Мы должны помнить, как Курчатов и Александров работали вместе ради великих целей и ориентироваться на их пример", - подчеркнул президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Экспозиция расположена в пространстве шести залов. В первом зале посетители познакомятся с детством и юностью будущих ученых; здесь рассказывается о начале их научной деятельности в Ленинградском физико-техническом институте (ЛФТИ) в 1930-е годы.

Во втором разделе размещены материалы, посвященные вкладу ученых в Победу, а также атомной гонке. Посетители узнают, как создавалась секретная лаборатория №2 под руководством Игоря Курчатова, в каких условиях трудилась команда научных сотрудников, как строился и испытывался первый советский реактор. Также экспозиция рассказывает, как сотрудничество ученых и разведчиков позволило в рекордно короткие сроки создать отечественное ядерное оружие и восстановить паритет с США.

Следующие три зала рассказывают о создании первых объектов атомной индустрии и развитии отечественного "мирного атома": пуску первой в мире АЭС, проектированию подводного и ледокольного атомного флота, первому полету в космос, созданию новых научных установок для термоядерного синтеза. Здесь же можно узнать малоизвестные факты о роли Курчатова и Александрова в спасении опальных генетиков, о зарождении в СССР новых научно-промышленных отраслей.

"Благодаря усилиям и таланту советских ученых, инженеров и конструкторов наша страна получила ядерный щит. Он и сегодня защищает нас и делает абсолютно абсурдными мечты некоторых политиков на Западе о стратегическом поражении России. Но атомный проект стал мощным импульсом и для развития целого ряда гражданских отраслей. Атомная энергетика, атомный ледокольный флот, ядерная медицина, создание материалов с новыми свойствами - все это результат советского атомного проекта", - отметил Сергей Нарышкин, глава СВР РФ, председатель Российского исторического общества.

Заключительный раздел - "Новые горизонты науки" - посвящен работе Курчатовского института в XXI веке: сегодня это один из ведущих междисциплинарных научных центров страны и мира.

"Современный Курчатовский институт - это не только исследования в области ядерной физики: это и генетика, и медицина, и сельское хозяйство. И везде мы видим передовые исследования и разработки. Но что не менее важно - это большая, системная, последовательная работа Курчатовского института по популяризации науки. И эта выставка - еще одно тому подтверждение", - поделился Валерий Фальков, министр образования и науки РФ.

Выставка продлится до 14 декабря.

Организаторы проекта: Министерство культуры РФ; "Государственный центральный музей современной истории России" (ГЦМСИР); Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"; Российское историческое общество; Исторический парк "Россия - моя история"; АНО "Центр просветительских проектов".

ТАСС - генеральный информационный партнер

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