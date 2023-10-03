Стала известна программа Молодежного дня Российской энергетической недели - 2023

Центральным событием станет пленарное заседание "Энергетика-2035: будущее сферы"

ТАСС, 3 октября. В Москве 13 октября пройдет Молодежный день Международного форума "Российская энергетическая неделя". В молодежном событии в области развития энергетики примут участие более 1,5 тыс. молодых специалистов, студентов и школьников, а также руководители органов власти, отраслевых компаний и вузов. Программа размещена на сайте РЭН-2023.

Организаторами Российской энергетической недели и Молодежного дня РЭН являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы. Оператором Молодежного дня выступает фонд "Надежная смена".

В ходе программы Молодежного дня РЭН, включающей в себя мероприятия, посвященные популяризации ТЭК и инженерно-техническому образованию, отраслевая молодежь, а также руководители и эксперты обменяются идеями и совместно сформируют молодежную повестку ТЭК на следующий год.

Центральным событием станет организованное Российским обществом "Знание" в рамках трека "Знание.Лекторий" пленарное заседание "Энергетика-2035: будущее сферы" с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака, руководителей ведущих компаний и организаций России, молодых лидеров отрасли. Участники встречи обсудят перспективы развития ТЭК России, инициативы молодежи и другие темы.

"Сегодня особенно важно рассказывать о современных вызовах и возможностях в сфере энергетики, о ее значимости для развития России. И я рад, что в этом году Российское общество "Знание" снова примет участие в Российской энергетической неделе. В Молодежный день Форума в рамках трека "Знание.Лекторий" мы организуем пленарное заседание с участием выдающихся людей, которые расскажут о текущем состоянии отрасли и ее будущем. Будет много интересной информации, которая, я уверен, поспособствует формированию научно-технической грамотности нашей молодежи", - отметил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.

Специально для Российской энергетической недели общество "Знание" разработало четыре инфографических ролика по тематикам архитектуры деловой программы Форума, а именно: международная повестка в сфере энергоресурсов, где Россия рассматривается как один из главных мировых экспортеров, развитие отечественных отраслей ТЭК, научно-технологическая и цифровая трансформация сферы, а также сокращение негативных последствий воздействия отрасли на окружающую среду. В завершение заседания состоится награждение победителей федеральных и международных отраслевых конкурсов.

В числе мероприятий - ключевые для Молодежного дня РЭН интерактивные сессии, где команды студентов и молодых специалистов подготовят проекты для презентации экспертам и последующей реализации. На площадке Молодежного дня будут представлены сильнейшие работы конкурса инженерных разработок: макеты (лабораторные или экспериментальные образцы), комплекты конструкторской документации, опытные образцы научно-технического продукта, серийные или промышленные образцы. Руководители отрасли и крупнейших компаний ТЭК встретятся с молодежью на традиционном круглом столе "ТЭК для молодежи", где обсудят молодежную политику, актуальные экономические и социальные темы.

Заключительный день РЭН станет площадкой для встреч молодежных отраслевых объединений. Молодежный совет по электроэнергетике проведет очередное заседание, панельную сессию "Молодежные сообщества как катализатор глобальных процессов" и лекцию, посвященную технологиям информационного моделирования в энергетике, дополненной и виртуальной реальности.

Для молодых специалистов пройдет Кубок РЭН и - впервые - финал Лиги молодых специалистов СНГ Международного инженерного чемпионата СASE-IN. Собственную встречу проведут участники клуба победителей СASE-IN.

Специальные мероприятия для молодых участников РЭН подготовили НИУ "МЭИ", Росмолодежь, Правительство Москвы, фонд "Контент", ГК "Росатом", МГИМО МИД России, НИЯУ МИФИ, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, АО "СО ЕЭС", ПАО "Газпром нефть" и другие.

Так, фонд "Контент" в формате диалога на равных проведет встречу с лидерами ТЭК на тему "Молодежь и будущее энергетической отрасли России". На проектной сессии ПАО "РусГидро" будут рассмотрены инструменты для развития компетенций молодого специалиста в энергетической отрасли. Федеральное агентство по делам молодежи предложит участникам подискутировать о повышении привлекательности инженерно-технических специальностей среди молодежи, а ГК "Росатом" задастся вопросом, как выстроить эффективное взаимодействие работодателей в системе профориентации молодежи. Также все желающие смогут посетить интерактивную выставку вакансий, презентацию производственных и бизнес-процессов от представителей ведущих компаний ТЭК.

Программу дополнят финальные этапы и награждение победителей федеральных и корпоративных мероприятий, среди которых презентация Молодежного глобального прогноза развития энергетики, Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ по электроэнергетической и электротехнической тематикам с участием руководства ПАО "Россети", а также IT-чемпионат нефтяной отрасли.

Участниками Молодежного дня РЭН-2023 станут и школьники: для них разработан специальный профориентационный маршрут - знакомство с ТЭК России и компаниями - участницами РЭН. А в рамках панельной дискуссии юные участники подумают, как промышленным компаниям выстроить "дружбу" со старшеклассниками и может ли подбор кадров со школьной скамьи стать методом поддержки школьного образования в России.

В течение всего дня для участников будет работать открытый лекторий.

Завершится Молодежный день традиционной сессией "Энергия молодежных инициатив - 2024", где наградят победителей молодежных конкурсов 2023 года. В результате сессии будет сформирована повестка молодежных мероприятий и инициатив на 2024 год.

ТАСС - информационный партнер.

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