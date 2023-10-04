На пресс-конференции РУССОФТ обсудили основные тренды и векторы развития IT отрасли

Мероприятие состоялось 3 октября

ТАСС, 4 октября. В Москве в пресс-центре ТАСС 3 октября прошла пресс-конференция РУССОФТ, в ходе которой спикеры обсудили основные тренды и векторы развития IT отрасли: барьеры и возможности рынка ПО, ситуацию с IT кадрами, изменения в ландшафте заказной разработки, основные тенденции в сфере информационной безопасности, рынки дружественных стран.

Открыл беседу модератор пресс-конференции Валентин Макаров, президент РУССОФТ, он сообщил: "Прошло полтора года с начала СВО, и мы уже можем подвести первые итоги и выявить новые тренды IT-индустрии. Согласно ежегодному исследованию РУССОФТ 2023 года, ярко выделяются несколько трендов. Во-первых, это импортозамещение. Оно еще какое-то время будет движущей силой IT-индустрии, в том числе со стороны государственного финансирования. Второй тренд - цифровая трансформация. Если мы хотим быть конкурентоспособными, то необходимо ее продвигать, ведь она является основой развития страны в целом. В-третьих, многие российские IT-компаний нашли способы работать на рынках недружественных стран, параллельно с этим развивая экспорт в дружественных странах. Это 7 млрд человек, которые на фоне того, что Россия не сломалась после ввода санкций и показала свою технологическую независимость, зовут нас к себе, чтобы мы помогли им построить собственную независимую IT-индустрию. Рынок, которому ранее уделялось гораздо меньше внимания, сейчас становится обладателем главного экспортного потенциала. Также среди трендов хотел бы отметить возвращение IT-кадров в Россию".

Выступления спикеров начались с одной из самых важных тем IT-отрасли за последние годы - импортозамещение.

Первым выступил Владимир Лавров, СЕО Softline, рассказав об основных барьерах, стоящих перед IT-отраслью, и о том, что нужно сделать для их успешного преодоления: "Уход западных вендоров с российского рынка поставил перед отечественными IT-компаниями важную задачу - помочь клиентам адаптироваться к новым условиям рынка и преодолеть ключевые барьеры в процессе импортозамещения. Необходимость в сжатые сроки осуществить переход на импортонезависимое ПО при сохранении эффективности бизнес-процессов и высоких темпов цифровой трансформации становится серьезным вызовом для российских компаний. Им требуются зрелые и доступные решения, способные удовлетворить ключевые функциональные потребности бизнеса и обеспечить совместимость всех компонентов в едином технологическом стеке. Softline фокусируется на консолидации российской экспертизы в области разработки ПО и развитии продуктов для цифровой трансформации, которые позволяют сделать переход на российские технологии максимально комфортным и эффективным".

Подробнее о том, как изменился ландшафт заказной разработки в связи с курсом на импортозамещение и необходимостью контроля качества разрабатываемых решений, рассказал Павел Эйделанд, управляющий партнер сегмента "разработка и тестирование" в IBS: "Разработка решений на отечественном ПО требует не только написания кода, но и такой недооцененной, на мой взгляд, функции, как контроль качества. Критически важно проверять ПО на функциональное и нефункциональное соответствие заявленным требованиям до старта его промышленной эксплуатации, объективно и прозрачно оценивать качество используемых и выпускаемых программных продуктов. Помимо контроля качества у разработки сейчас есть и острая необходимость в довольно обширной отраслевой и научной экспертизе. В среднесрочной перспективе это позитивно повлияет на развитие прикладной отраслевой науки и стимулирует необходимость сотрудничества коммерческих технологических компаний с научными центрами, чего сильно не хватало раньше".

Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK, сделал акцент на информационной безопасности IT-решений и продуктов при использовании открытого исходного кода: "В контексте роста киберугроз компаниям важно понимать, кто и как производит продукт, который они используют. Ведь открытый исходный код и продукт на его основе, - не одно и тоже. Для проверки кода на ошибки и уязвимости, подготовки обновлений и поддержки нужна экспертиза, которую сложно и дорого растить внутри. Эту трудоемкую задачу мы берем на себя, экономя ресурсы клиентов. Опираясь на отечественную Java с гарантийной поддержкой инженеров с 25-летним опытом, они могут сфокусироваться на задачах бизнеса. Благодаря стандарту Java SE переход на Axiom JDK Pro с зарубежного стека и самосборок OpenJDK происходит заменой пары строк кода. А для выполнения KPI по импортозамещению КИИ к 2025 году такие быстрота и надежность - залог успеха".

Следующий блок выступлений был посвящен новым трендам, которые сложились в IT-индустрии в современных реалиях и условиях ведения ИТ-бизнеса.

Александр Глазков, управляющий директор, председатель совета директоров компании "Диасофт", представил новые требования цифровой трансформации к программным продуктам: "Основные цели цифровой трансформации - это способность организации быстро меняться, повышение эффективности деятельности и извлечение максимальной пользы из данных для принятия управленческих решений. Компания "Диасофт", опираясь на накопленный опыт, сформулировала и обобщила восемь групп требований цифровой трансформации к программным продуктам: это требования к функционалу, архитектуре, технологиям, организации производства, сопровождения ПО, к информационной безопасности, импортозамещению и ведению проектов. Эти требования оказывают огромное влияние на стратегии управления IT-компаниями и на развитие отраслевых стандартов в целом".

О роли информационной безопасности для малого и среднего бизнеса, а также предпринимаемых шагах для его защиты, рассказал Лев Матвеев, председатель совета директоров "СерчИнформ", член Правления РУССОФТ: "В стране более 200 тыс. компаний малого и среднего бизнеса. Все они уязвимы перед угрозами информационной безопасности. У них не хватает собственных ресурсов, чтобы обеспечить собственную защиту: нет денег, технических возможностей, специалистов и методологий. Наша задача - не просто запустить партнерскую сеть, но сделать так, чтобы сервис по качественной защите данных был доступен максимальному числу компаний в России".

Евгений Грачев, генеральный директор RNT Group, в своем выступлении отметил влияние новых тенденций в IT-бизнесе и его взаимодействии с другими отраслями на изменение требований к IT-специалистам: "Несмотря на фокус на внутренней разработке, заказчики тем не менее привлекают и внешних партнеров. Во-первых, нужны компетенции по организации работы и взаимодействия между IT и бизнесом в условиях быстрого роста, большого объема задач и сжатых сроков. И мы видим спрос на услуги управленческого и IT-консалтинга от компаний, которые сами стремительно развивались и могут поделиться практическим опытом. Во-вторых, при импортозамещении платформ, а не отдельных решений,востребована внешняя экспертиза по реализации проектов под ключ. Одно из следствий - нужны специалисты со знанием универсальных технологий и методов интеграции. Это опытные системные аналитики, разработчики Java, JavaScript, Python, .NET/C#, автотестировщики с опытом работы с большими данными. В целом рынок IT-кадров после паузы в середине 2022 года снова стал активен".

Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies, оценил влияние трансформаций IT-рынка на отрасль корпоративных коммуникаций, особенно ВКС-решений: "За последние годы на российском рынке IT произошли тектонические сдвиги. Естественно, это не обошло стороной и сегмент корпоративных коммуникаций, который подвергся глобальной трансформации. Изначально его буквально запустила пандемия, придав не только мощный импульс в развитии, но и сделавшая коммуникации одним из ключевых рабочих инструментов, позволив по сути "распробовать" данные технологии, на деле понять их полезность, незаменимость и необходимость в современном мире. Другим важным фактором для развития корпоративных коммуникаций послужил массовый исход из России зарубежных вендоров, которые раньше были монополистами в этом сегменте. Это обстоятельство активизировало российских разработчиков. Их продукты становятся все более серьезными, конкурентоспособными и уже практически не уступают аналогам от мировых лидеров. По данным нашего аналитического центра, за прошедший год доля рынка отечественных ВКС увеличилась в полтора раза и этот сегмент можно с уверенностью назвать передовиком на российском IT рынке".

Завершало пресс-конференцию РУССОФТ выступление Сергея Ложкина, генерального директора PIX Robotics. Он отметил важность дальнейшего планирования продвижения IT-отрасли не только внутри страны, но и на экспорт: "Импортозамещение дало хороший импульс для ускорения и роста, мы делали за три месяца то, на что у зарубежных вендоров уходило три года. Сейчас же важно смотреть дальше, как обгонять мировых лидеров в разработке".