Кампус УрФУ в Екатеринбурге построили на 60%

Объекты планируется сдать в эксплуатацию к ноябрю 2025 года

ТАСС, 6 октября. Кампус Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге построен на 60%, возведены объекты общей площадью 250 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-центре Группы Синара по итогам сессии на форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

"Кампус УрФУ в Екатеринбурге построен уже на 60% - возведены объекты общей площадью 250 тыс. кв. м: общественный центр - первый учебный корпус, общежития, медицинский центр, тренировочное поле с беговыми дорожками, инженерная инфраструктура, улично-дорожная сеть протяженностью 3,7 км. На втором этапе реализации проекта будут возведены учебные корпуса Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ), Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) общей площадью 100,2 тыс. кв. м. Объекты планируется сдать в эксплуатацию к ноябрю 2025 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в центре будущего здания СУНЦ находится многофункциональный атриум высотой более 20 м, от него лучами расходятся 4-этажные учебные блоки, в которых расположены аудитории и лаборатории по различным направлениям. Особенность проекта - встроенный в атриум многофункциональный зал на 675 мест, размещенный на двух ярусах.

По словам первого проректора УрФУ Дмитрия Бугрова, кампус - это гораздо больше, чем просто инфраструктурные объекты. "Это уникальная среда, где молодые люди будут и жить, и учиться, и творчески развиваться, и взаимодействовать друг с другом, а также с потенциальными работодателями, индустриальными и технологическими партнерами. Кампус - это точка притяжения, которая станет драйвером развития Новокольцовского района, региона и даже всей страны", - цитирует Бугрова пресс-центр.

По словам заместителя генерального директора "Синара-Девелопмент" Данила Значкова, в ИРИТ-РТФ планируется создать лаборатории исследований сигналов и изображений методами искусственного интеллекта, радиолокации и радионавигации, робототехники, средств связи и телекоммуникационного оборудования, центр российских вычислительных технологий и многое другое. В Институте экономики и управления запроектированы трансформируемые аудитории, коворкинг-зоны, компьютерные классы, конференц-зал на 500 человек, помещения для самостоятельной и проектной работы студентов. В Специализированном учебно-научном центре появятся лаборатории механики, оптики, молекулярной физики, инновационных технологий, биологии, укомплектованные лучшим оборудованием.

"При проектировании институтов мы отошли от стандартного решения, к которому привыкли еще с позапрошлого века, - это коридорная система корпуса со множеством дверей в лекционные аудитории. Оттолкнувшись от лучших отечественных и мировых практик, мы предложили модульную (сотовую или ячеистую) структуру. Это позволит реализовать систему открытого образования. При такой системе будет задействовано все пространство здания - от лекционных аудиторий, лабораторий, библиотек до общественных зон и коворкингов. В корпусах будет большое количество естественного света, зеленых зон, общественных пространств", - отметил руководитель компании "НИАС Центр" Алексей Макаров.

В ходе сессии представитель ППК "Единый заказчик в сфере строительства" (выступает госзаказчиком по проведению работ) Мария Ермакова рассказала о реализации проектов по строительству кампусов мирового уровня в Калининграде, Екатеринбурге, Орле и Новосибирске в рамках нацпроекта "Наука и университеты". В целом к 2030 году планируется создать сеть из 25 кампусов, программа по их созданию стартовала в России в 2021 году по поручению президента страны Владимира Путина. "Одна из ключевых задач программы - это сделать кампусы открытыми не только для учащихся и преподавателей вузов, но и для жителей населенных пунктов, в которых они строятся", - цитирует пресс-центр Ермакову.