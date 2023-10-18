Челябинские ученые создали электромобиль-мусоровоз

Машина совершила несколько рейсов по маршруту Миасс-Златоуст

ТАСС, 17 октября. Состоялись испытания первого челябинского мусоровоза на электрической тяге, машина совершила несколько рейсов по маршруту Миасс-Златоуст. Это самый высокогорный участок трассы М5. Электромобиль благополучно проехал около 100 км. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЮУРГУ.

Конструкцию мусоровоза, способного передвигаться как на двигателе внутреннего сгорания, так и на электротяге, разработали ученые Южно-Уральского государственного университета. Предварительно они изучили цикл работы мусоросборщиков в Челябинске, фиксировали время в пути и на остановках, километраж, маршрут. Опытным путем были рассчитаны эксплуатационные и технические характеристики необходимого аккумулятора, электродвигателя, накопителей и т.д. Следующим этапом стала планировка размещения компонентов в пределах корпуса машины.

"Нам нужно было так скомпоновать машину, чтобы она работала на шасси Автозавода "Урал", - поясняет директор Научно-исследовательского института Опытного машиностроения ЮУрГУ Рамиль Закиров. - Ориентируясь на наши чертежи компоновки, автозавод приобретал необходимое для производства мусоровоза оборудование. Задача номер один сегодня в машиностроении - сохранить экологию. Для сохранения экологии современное машиностроение стремится к использованию электроплатформ как при конструировании легковых, так и грузовых машин".

Совместно с индустриальным партнером "Канопус" (г. Златоуст) инженеры ЮУрГУ разработали программу управления тяговым электрооборудованием в составе машины. Имея более одного источника энергии, техника относится к гибридному типу. Предполагается, что на электротяге мусоровоз будет ездить по городу, а на двигателе внутреннего сгорания - за его чертой.

"Сейчас опытный образец машины проходит череду испытаний на заводе. Затем мы приступим к этапу доработки недочетов", - сказал Александр Ведерников, директор по развитию Автомобильного завода "Урал".