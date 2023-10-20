В Москве открыли новый памятник защитникам Отечества в канун Дня белых журавлей

Новый монумент установлен на примыкающей к жилому комплексу "Династия" пешеходной аллее

ТАСС, 20 октября. В Хорошевском районе состоялась церемония открытия памятника героям Великой Отечественной войны, прототипом которого стала бетонная плита, созданная в послевоенные годы сотрудниками Хладокомбината №7, пожертвовавшими на это личные средства.

Новый монумент установлен на примыкающей к жилому комплексу "Династия" пешеходной аллее. Четырехметровая стела увековечивает память погибших в Великой Отечественной войне работников Хладокомбината №7 и подвиг их коллег, которые в полные лишений послевоенные годы собрали личные средства на импровизированный монумент - простую бетонную плиту с фамилиями и надписью "Работникам комбината, павшим за Родину". С инициативой воссоздания стелы из натурального камня выступил девелопер Sezar Group, реализуя проект застройки ЖК "Династия" на территории бывшего хладокомбината.

"У этого памятного знака трогательная история, которую важно сохранить и передать будущим поколениям, - комментирует коммерческий директор Sezar Group Ольга Барабанова. - Мы посчитали своим долгом увековечить память о погибших и почтить не менее героический поступок тех, кто нашел возможность отдать дань памяти коллегам. Эта история должна остаться в веках. Важно сохранить ее, невзирая на погодные условия и московский климат, не дать ей разрушиться со временем, как это произошло с импровизированной памятной плитой".

Новый монумент воссоздан, опираясь на исторический прообраз. В нем сохранены все "исторические" элементы: памятная надпись, фамилии, даты, прямоугольные пропорции в основании. Информацию об именах и фамилиях, не сохранившихся до наших дней, восстанавливали по старым фотографиям и архивным данным. Новым элементом композиции стало стилизованное пламя вечного огня - знак памяти, уважения и преклонения. Благодаря объемному рельефу грани имитируют мерцание пламени.

Вся скульптурная композиция изготовлена из натурального камня, добытого из северных месторождений специально для этого мемориала. Черный гранит породы габбро-диабаз для вертикального основания, весом более 1,8 тонн, доставлен из единственного в России месторождения в Карелии, красный балтийский гранит - из Выборгского района. Совокупный вес натурального камня, использованного для создания мемориала, превышает 11 тонн. Созданию скульптурной композиции предшествовала многоэтапная технологическая обработка камня и ручной труд мастеров. В частности, вручную выполнены все изгибы пламени Вечного огня и гравировка надписей. На поверхность камня нанесено специальное защитное покрытие, предотвращающее попадание в поры влаги и выцветание.

"В то время как во всем мире памятники рушат, у нас в Москве и в России их становится все больше и больше, ведь подвиг забывать нельзя. Наша школа имеет историю, связанную с Великой Отечественной Войной. В ней формировалось первое народное ополчение и первые дивизионы “Катюш”, которые уходили из Хорошевского района. Я желаю молодежи учить и не забывать историю. Мы должны знать своих героев, как они связаны с нашей русской землей и с Хорошевским районом, хранить память о предках, которые отдали свою жизнь за наше светлое будущее", - подчеркнул, выступая на мероприятии, Глава муниципального округа Хорошевский Александр Сергеевич Беляев.

Открытие монумента приурочено к Празднику Белых журавлей - дню памяти солдат, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия состоялась символичная церемония передачи памяти новому поколению москвичей: от ветеранов - ученикам школ Хорошевского района. В небо были выпущены белые шары с фамилиями увековеченных на монументе героев.

Организаторы мероприятия: девелопер Sezar Group, Управа Хорошевского района, Совет ветеранов Хорошевского района, Общественная комиссия по увековечиванию памяти Защитников Отечества.

"Совет ветеранов Хорошевского района благодарит Sezar Group за восстановление памятника работникам Хладокомбината №7, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы, и за сохранение исторической памяти для нас и для наших потомков", - поделилась председатель Совета ветеранов Хорошевского района Анна Андреева.

"Этот памятник увековечивает страницу истории нашего района. Его жители в годы войны участвовали в формировании 18-й дивизии Народного ополчения. Благодаря народному ополчению был развеян миф о непобедимости фашистской Германии, советские люди обрели оптимизм и веру в победу своей армии, а это уже была половина победы", - рассказала председатель комиссии Совета ветеранов по увековечиванию памяти защитников Лидия Кузьмина.

"Память о тех людях, которые защищали нашу страну, продолжает жить в наших сердцах. В годы войны в 148-й школе был штаб народного ополчения, откуда жители Хорошевского района и уходили на фронт. Мы ценим их подвиг, и передаем память о нем нашим детям. Новый мемориал войдет в число тех памятников, шефство над которым взяла наша школа. Мы с гордостью будем ухаживать за ним, чтобы память о героях нашего района жила в веках. Пока мы помним их - они будут жить", - отметила директор школы 1288 Елена Мартынова.

"Мы много сил положили на поиски могилы дедушки, которая находится далеко от родного дома. Новый памятник станет для нашей семьи местом поклонения, куда можно будет в любое время приходить и с гордостью вспоминать о его подвиге и рассказывать подрастающему поколению его историю", - прокомментировали внуки увековеченного на памятнике героя И.А. Кабанова Андрей и Борис Кабановы.