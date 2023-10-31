В Челябинске пройдет презентация Молодежного сообщества ВЫЗОВ

Гостям встречи расскажут о деятельности сообщества, перспективах, которое оно открывает молодежи в медиапространстве, и о формировании потенциального кадрового резерва для инновационных предприятий со всей страны

ТАСС, 31 октября. В Южно-Уральском государственном университете в конференц-зале "Сигма" 10 ноября состоится презентация Молодежного сообщества ВЫЗОВ, созданного по инициативе Негосударственного института развития "Иннопрактика" и продюсерского центра Инсайт Люди. Главная задача сообщества - продвижение научных и культурных достижений молодых ученых России в медиапространстве. Мероприятие пройдет по адресу: Челябинск, просп. Ленина, 78 В.

"Молодежное сообщество ВЫЗОВ уже не раз ярко заявляло о себе. Это объединение талантливых и целеустремленных ребят, которые занимаются наукой и заинтересованы в ее медиатизации. Сообщество поддерживает молодых ученых, помогает развиваться и продвигать свои проекты в медиапространстве. В настоящее время мы видим рост интереса среди молодежи к науке, и это отличный шанс для молодых ученых стать новыми лидерами общественного мнения", - рассказал генеральный директор Молодежного сообщества ВЫЗОВ, первый вице-президент ПАО "Газпромбанк" Андрей Серов.

Андрей Серов выступит на презентации Сообщества вместе с другими приглашенными спикерами. В мероприятии примут участие Александр Вагнер, ректор Южно-Уральского государственного университета; Никита Ковалев, руководитель Челябинской студии продюсерского центра Инсайт Люди; Валерия Родина, координатор Молодежного сообщества ВЫЗОВ, PR-директор продюсерского центра Инсайт Люди; Евгений Чупин заместитель генерального директора Компания ООО НТЦ "Приводная техника"; Анна Дунаева, координатор Молодежного сообщества "Разгон" и Юрий Фурлетов, участник реалити-шоу "Вызов" .

Мероприятие пройдет в формате открытого диалога. Гостям встречи расскажут о деятельности Сообщества, перспективах, которое оно открывает молодежи в медиапространстве, и о формировании потенциального кадрового резерва для инновационных предприятий со всей страны. Резиденты Молодежного сообщества ВЫЗОВ смогут получить доступ к медиаресурсам для создания уникального научно-популярного и творческого контента и претендовать на получение грантов для воплощения своих идей.

Накануне делегация посетит научно-технический центра "Приводная техника" вместе с региональными блогерами. В рамках блог-тура инфлюенсеры создадут оригинальный контент для Молодежного сообщества ВЫЗОВ, который распространят в национальных социальных сетях. По предварительным оценкам организаторов, совокупный охват аудитории составит несколько миллионов человек.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Стать участником Сообщества может любой желающий гражданин РФ в возрасте от 18 до 35 лет независимо от региона проживания. Для этого необходимо иметь интерес и достижения в сфере науки, культуры или искусства и подать заявку на официальном сайте. После этого претенденты пройдут конкурсный отбор, по результатам которого смогут присоединиться к команде.

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