Экосистема здорового образа жизни компании КАПИТАЛ LIFE получила высокую оценку экспертов

Торжественное награждение лауреатов XIV ежегодной премии "Качество обслуживания и права потребителей" состоялось 24 октября 2023 года

ТАСС, 31 октября. В Казани 24 октября 2023 года состоялось торжественное награждение лауреатов XIV ежегодной премии "Качество обслуживания и права потребителей", которая вручается компаниям - лидерам потребительского рынка нашей страны, предлагающим клиентам высококачественные товары, услуги и сервис.

Страховая компания КАПИТАЛ LIFE (ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни") стала победителем премии "Качество обслуживания и права потребителей - 2023" за создание экосистемы здорового образа жизни.

В компании отметили, что экосистема здорового образа жизни КАПИТАЛ LIFE - это современная платформа, которая включает классическое страхование жизни, медицинские программы и сервисы, а также цифровые ресурсы, направленные на удобство взаимодействия клиентов со страховой компанией.

Развитие экосистемы здорового образа жизни на следующих этапах предполагает использование данных носимых гаджетов, внедрение цифровой карты здоровья, подключение цифрового рубля и других технологических проектов.

Генеральный директор КАПИТАЛ LIFE Евгений Гуревич отметил: "Согласно общероссийским опросам, которые наша компания проводит на постоянной основе, будущее страхования жизни - в синергии с разнообразными медицинскими программами. Более половины россиян видят в страховщике эффективного помощника в области защиты здоровья, причем большинство считает, что при страховом случае важнее получить комплексную организацию процесса лечения, чем денежную выплату. Чтобы удовлетворить этот запрос мы развиваем экосистему здорового образа жизни, объединяя накопительные и медицинские страховые программы с самыми современными инновационными цифровыми решениями. Мы стремимся к тому, чтобы каждый из наших клиентов мог эффективно следить за своим самочувствием, вовремя очно и дистанционно обращаясь к профильным специалистам в клиниках. И это в дополнение к классической страховой защите. Стратегическая задача нашей экосистемы - поддержание здоровья и финансового благополучия клиентов на высоком уровне на долгие годы".