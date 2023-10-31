В Москве пройдет Brand Analytics Conference 2023

Деловая программа будет представлена в формате круглых столов, мастер-классов ведущих экспертов отрасли и презентаций одних из лучших кейсов по аналитике соцмедиа

ТАСС, 31 октября. В Москве, в пресс-центре МИА "Россия сегодня", 2 ноября состоится Brand Analytics Conference 2023, ежегодная конференция по аналитике социальных медиа для бизнеса и государства. Ключевые участники рынка обсудят различные кейсы, применение искусственного интеллекта, а также совместное использование аналитики соцмедиа и социологии.

Среди спикеров конференции - представители социальных сетей (ВКонтакте, ОК, Дзен), ведущих брендов (Сбер, ВТБ, Яндекс, Билайн, Ozon), госструктур (Аналитический центр при Правительстве РФ, АНО "Диалог"), коммуникативных и исследовательских агентств и компании Brand Analytics.

Главными темами конференции станут: развитие российских социальных платформ, развитие аналитики соцмедиа с помощью нейросетей, совмещение аналитики соцмедиа и социологии, аналитика соцмедиа в деятельности крупных компаний и другие.

Участникам Brand Analytics Conference 2023 будут показаны результаты эксклюзивных исследований. Деловая программа будет представлена в формате круглых столов, мастер-классов ведущих экспертов отрасли и презентаций одних из лучших кейсов по аналитике соцмедиа.

Организатор конференции - Brand Analytics, российская инновационная IT-компания, разработчик одноименной системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ.

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