В Москве наградили лауреатов премии "Бренд года в России"

Победителями конкурса стали 55 компаний

ТАСС, 1 ноября. Лауреаты Национальной премии "Бренд года в России" были названы 31 октября. Победителями конкурса стали 55 компаний. География участников насчитывает около 50 регионов России, а всего было подано свыше 300 заявок от брендов.

"В текущей реальности роль и значение брендов в перезагрузке рынка трудно переоценить. Именно поэтому в число лауреатов премии вошли бренды с лидерским потенциалом, которые занимают активную позицию и задают тренды. Желаем всем участникам конкурса и победителям премии как можно скорее реализовать свое новое предназначение, сформировать новые смыслы и контексты, раздвинуть границы, развиваться и менять реальность вокруг", - сказал, приветствуя собравшихся гостей мероприятия, президент Национальной премии "Бренд года в России" Дмитрий Фролов.

Награды победителям конкурса вручали представители ведущих отраслевых и профессиональных объединений из различных сфер экономики. В номинации "Федеральное СМИ" победило Информационное агентство ТАСС .

Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.

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