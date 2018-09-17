"Большие гастроли" БДТ пройдут в Казахстане

Москва, 17 сентября. 18 сентября в Алматы в рамках российской программы "Большие гастроли" открываются гастроли Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург). На протяжении четырех вечеров один из старейших театров России, который в этом сезоне отметит свое 100-летие, на сцене Государственного академического русского театра драмы имени М.Ю. Лермонтова представит два спектакля: "Эрендира" режиссера Федора Лаврова (18 и 19 сентября) и премьеру "Эдип в Колоне" режиссера Андрея Кончаловского (20 и 21 сентября).

Спектакль "Эрендира" (18+) поставлен режиссером Федором Лавровым по новелле нобелевского лауреата Габриэля Гарсиа Маркеса и оформлен в духе мексиканских ретаблос. В нем участвуют народная артистка России Нина Усатова, Полина Толстун, Дмитрий Луговкин, Андрей Феськов и другие.

"Эдип в Колоне" (18+) — постановка Андрея Кончаловского по классической трагедии Софокла. В роли Эдипа — Николай Горшков, в роли Антигоны — Юлия Высоцкая. В спектакле участвуют заслуженный артист России Сергей Лосев, заслуженный артист России Василий Реутов, Сергей Стукалов, Виктор Княжев и другие.

Казахстанский зритель хорошо знает БДТ — в 1970-е театр дважды приезжал в республику со многими своими знаменитыми спектаклями. Нынешняя поездка станет частью программы "Большие гастроли", участником которой БДТ становится регулярно.

Федеральная программа "Большие гастроли" существует с 2014 года по инициативе президента В. В. Путина. Благодаря ей проходят масштабные гастроли ведущих театров страны во всех 85 субъектах РФ от Дербента до Чукотки. Партнером программы является Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", благодаря которому на многие спектакли зрители могут попасть бесплатно.

Показы "Эрендиры" и "Эдипа в Колоне" также представляют собой часть зарубежного направления "Больших гастролей", стартовавшего в 2015 году и состоящих из двух частей: гастроли ведущих российских театров в странах ближнего зарубежья и гастроли русских театров ближнего зарубежья в России.

В 2018 году по этому направлению "Больших гастролей" 11 театров выступят в 16 регионах РФ и охватят 10 стран. В мае 2018 года программу открыл московский театр "Современник", триумфально выступив с "Большими гастролями" в Тбилиси, затем гастрольную эстафету перехватили Рижский русский театр им. Михаила Чехова ("Большие гастроли" в Москве, Смоленске, Великих Луках и Пскове) и Национальный академический драматический театр им. Горького из Минска ("Большие гастроли" в Светлогорске), МХТ им. Чехова (гастроли в Минске).

Впереди предстоят "Большие гастроли" Театра им. Образцова в Ташкенте. В разных городах России выступят Тбилисский театр им. Грибоедова, Русский драматический театр им. Чехова (г. Кишинев) и Таджикский русский драматический театр им Маяковского.