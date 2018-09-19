Власти Москвы проводят конкурс по благоустройству природных и озелененных территорий

Москва, 19 сентября. Продолжается прием заявок для участия в ежегодном конкурсе (0+) на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий столицы. Мероприятие организовано Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Представить свои идеи смогут все желающие – от сотрудников проектных бюро и дизайнеров до студентов профильных ВУЗов. Заявки принимаются до 16 октября.

Озеленение улиц и создание комфортных условий для отдыха горожан – обязательные пункты в развитии современного мегаполиса. Совместными усилиями столица стала международным лидером по количеству зеленых насаждений. На этом было решено не останавливаться – Москва продолжает стремительно развиваться. Только в 2017 году по программе "Миллион деревьев" высажено более 11 тысяч деревьев и почти 300 тысяч кустарников. Приобщиться к этому важному процессу смогли и москвичи – с помощью интерактивной онлайн-платформы "Активный гражданин" они выбрали растения и объекты социальной инфраструктуры для своих дворов.

Значимость эко-проектов подчеркивают российские звезды – Народный артист России Дмитрий Маликов и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев поддержали Конкурс на лучшую концепцию комплексного благоустройства природных территорий столицы. Сегодня Премия набирает обороты – ожидается многократное увеличение заявок. Интерес к участию в этом году уже проявляют такие организации, как Высшая школа урбанистики им. А. А. Высоковского, Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка", Архитектурная школа МАРШ, Британская высшая школа дизайна, а также ведущие архитектурные и конструкторские бюро Москвы.

Цель конкурса – повышать экологическую осознанность москвичей, поддерживать организации, студентов, аспирантов и преподавателей профильных ВУЗов в создании инновационных проектов для восстановления и развития "зеленых" зон столицы, важных для всего городского сообщества.

Рассмотрение конкурсных проектов на присуждение премий осуществляется Экспертным советом при Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, возглавляемым Антоном Кульбачевским. В центре внимания жюри – инновационность решения, использование природосберегающих технологий, развитие потенциала градостроительного развития, реабилитация нарушенных территорий и социальная значимость.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие. В заявке необходимо представить нереализованные проекты 2017 и 2018 годов. Победителей ждут денежные премии от 70 до 100 тысяч рублей, лауреаты конкурса получат дипломы, а участники – сертификаты.

Среди победителей последних лет – предложение по благоустройству озелененных территорий реки Сетуни в Ново-Переделкино, проект "Усадебная аллея" (альтернативная планировка Тушинского аэрополя), концепция благоустройства озелененного Сиреневого бульвара и система самоочищения малых рек в мегаполисах. Ярким событием стало участие Студии Артемия Лебедева, которая представила проект архитектурной концепции метро "Терехово". Возможно, именно ваша идея изменит Москву завтра. Присоединяйтесь к зеленому благоустройству столицы!

Ознакомиться с подробными условиями конкурса и скачать заявление участника можно по ссылке.

Работы принимаются до 16 октября 2018 года с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1, комната 1420.

Подведение итогов состоится в ноябре 2018 года.

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