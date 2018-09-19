АО "Российский экспортный центр" примет комплексное участие в ПМГФ-2018

Москва, 19 сентября. С 2 по 5 октября 2018 года АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) примет участие в выставочной и конгрессной программах VIII Петербургского международного газового форума (18+).
27 компаний-экспонентов получили поддержку от АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) по программе обеспечения участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях и деловых миссиях.
На выставке "InGAS Stream – Инновации в газовой отрасли" коллективный стенд РЭЦ объединит шесть российский компаний, деятельность которых связана с разработкой решений для нефтегазовой отрасли, в том числе проектированием, производством и сервисном обслуживании нефтегазового оборудования, инжинирингом в области транспортировки и подготовки нефти, газа и воды.
С индивидуальными стендами при поддержке РЭЦ выступят 21 компания – ведущие производители России в нефтяной, газовой, нефтехимической, химической, металлургической и других отраслях.
Среди участников ПМГФ при поддержке РЭЦ такие компании, как ЧТПЗ, Группа ГМС, ПКБА, СКАТЗ, Салаватнефтемаш, Кировский завод газовые технологии, Интралайн, ГК РариТЭК, Прософт-Системы, ГСК Холдинг, РГМ Нефть-Газ-Сервис, Петролайн-А, Константа-2, НПП "Технопрокет", БВН Инжениринг и другие.
3 октября АО "РЭЦ" совместно с СОНО "Российское газовое общество" и ООО "ЭФ-Интернэшнл" проведет профильную сессию "Импортозамещение и перспективы экспорта российских нефтегазовых технологий".
Кроме того, в рамках Форма будет организована Программа по привлечению потенциальных иностранных потребителей российской продукции, которая предусматривает проведение 500 встреч с иностранными компаниями для участников РЭЦ (к участию в программе приглашены делегаты из Европы и стран СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной Америки).
Более подробная информация о Форуме: http://gas-forum.ru