АО "Российский экспортный центр" примет комплексное участие в ПМГФ-2018

IX Тюменский нефтегазовый форум

Сергей Поляков: стартапы могут многое сделать для нефтегазовой отрасли

Генеральный директор Фонда содействия инновациям рассказал в интервью ТАСС о потенциале малого и среднего бизнеса в нефтегазодобыче

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