Юристы подняли вопрос журналистской ошибки на XII Европейско-Азиатском правовом конгрессе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Конференция для журналистов прошла в рамках XII сессии Европейско-Азиатского правового конгресса в Екатеринбурге. Юристы дискутировали о праве журналиста на ошибку и мере его ответственности, когда ошибка допущена при публикации информации в СМИ.

Организаторы рассказали, что будущие юристы дискутировали с профессорами и докторами юридических наук. Группа студентов старших курсов Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) обсудила со своими преподавателями, наставниками и старшими коллегами, имеет ли журналист право на ошибку, и какова его ответственность.

"Экспертами были разобраны четыре кейса. Первый - ошибка новостного агентства Dow Jones, в результате которой компания потеряла возможную прибыль. Второй - ошибка излишнего информирования в СМИ событий террористического захвата типографии 9 Января во Франции, в результате чего могли пострадать люди. Третий - неоправданно подробная и чрезмерная информация случая суицида подростка в Шри-Ланке. В четвертом кейсе разбиралась ошибка, отразившая на жизни обычного гражданина – Ильяса Никитина", - уточнили организаторы.

Кандидат юридических наук, профессор УрГЮУ Татьяна Кондрашова считает, что, прежде всего, "нужно разграничивать термины: ошибка (например, по неосторожности) и виновное деяние (с различной формой вины). Это касается не только профессии журналиста. И, рассуждая об ошибке, не нужно забывать о профессиональных рисках, за которые, порой, нельзя нести ответственность. Есть много профессий, риски в которых не могут быть не учтены, и они, бывает, не зависят от профессионализма", - цитируют организаторы мнение эксперта.

По итогам дискуссии эксперты пришли к мнению, что журналист, как представитель многих других профессий, имеет право на ошибку, но должен нести за нее гражданскую ответственность, если это действительно ошибка (неосторожность, необдуманность), а не преднамеренное действие, за которые уже можно нести административную и даже уголовную ответственность. Бесспорно, при выборе профессии нужно осознавать и возможные риски, и уровень профессиональной ответственности, который будешь нести.

Что думают студенты

По мнению студентов – участников дискуссии, это важный и необычный опыт для них – выступить в рамках конференции и оспорить свое мнение перед своими же преподавателями. Для экспертов, среди которых были Иван Козаченко (доктор юридических наук, профессор УрГЮУ), Денис Пучков (кандидат юридических наук, адвокат, управляющий партнер группы правовых компаний "Пучков и Партнеры"), Юлия Радостева (кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права УрГЮУ), Татьяна Кондрашова (кандидат юридических наук, профессор УрГЮУ), Станислав Розенко (кандидат юридических наук, доцент, директор ЮИЮГУ, г.Ханты-Мансийск) это тоже интересный опыт – увидеть, как мыслят и ведут себя на публике их студенты. В Европе такие форматы дискуссий давно распространены, регулярно проходят в рамках конференций и очень популярны, отмечают организаторы.

Мнение юриста

По мнению Дениса Пучкова, сейчас категория СМИ рассматривается широко. "Это не только печатные и интернет издания, к ним относят блоги, социальные сети и много других веб-ресурсов. И не всегда люди, называющие себя журналистами, в действительности таковыми являются. На текущий момент, ответственности за свои ошибки, даже самые плачевные, журналист не несет. Эта тема как никогда актуальна, об этом нужно говорить, в этом направлении необходимы реформы", - считает он.



Пучков добавил, что есть и другие профессиональные сферы: врачебная, нотариальная, предпринимательская, судебная, адвокатская, где возможны ошибки, приводящие к резонансу в обществе. "В плане ответственности за такие ошибки наша система, в том числе и саморегулируемые организации, не развиты. В 2019 году на "Ковалевских чтениях" мы планируем все эти темы поднять и обсудить. Надеемся, это приведет к необходимым изменениям", - добавил он, закрывая конференцию.