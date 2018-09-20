Балет "Чиполлино" празднует свой юбилей на сцене театра "Русская песня"

ТАСС, 20 сентября. Балет "Чиполлино" (0+) празднует свой юбилей на сцене театра "Русская песня".

Уже десять лет со сцены театра не сходит балет "Чиполлино" на музыку Карена Хачатуряна, знакомую всем и каждому по одноименному мультипликационному фильму. Постановка знакомит детей с творчеством великого композитора, учит понимать искусство танца, видеть его изящность и выразительность, "вводит" в мир большого балета.

Музыкальный театр фольклора "Русская песня" под руководством художественного руководителя и директора театра - народной артистки РСФСР Надежды Георгиевны Бабкиной с большим успехом открыл свой 19-й театральный сезон. Особое место в репертуаре театра отводится спектаклям для детей.

23 сентября прославленный балетный коллектив "Русские сезоны" (коллектив входит в труппу театра "Русская песня") вновь представит на сцене красочный спектакль "Чиполлино" на музыку Карена Хачатуряна, знакомую всем и каждому по одноименному мультипликационному фильму. Постановка вовлекает детей в волшебный мир балета, в котором живут персонажи известной сказки Джанни Родари.

Постановщик спектакля, знаменитый на весь мир хореограф, Николай Андросов демонстрирует в этом балете свое оригинальное мышление и страсть к экспериментам. История мальчика-луковки превратилась в комедийно-детективную историю, рассказанную языком музыки и танца.

Когда-то сказку итальянского коммуниста Джанни Родари о мальчике-луковке рассматривали в контексте борьбы рабочего класса с буржуазией. Но время идет вперед, и сегодня постановка коллектива Николая Андросова превращает этот сюжет в комедийно-детективную историю, рассказанную языком музыки и танца. Хореограф-постановщик спектакля Николай Андросов демонстрирует в этом балете свое оригинальное мышление и страсть к экспериментам. Между тем, сюжетная канва балета вполне отвечает сказке Джанни Родари: Чиполлино и Редиска выступают против своенравного принца Лимона, самодура синьора Помидора и графинь Вишен и одерживают победу.

Николай Андросов, воспитанник школы Игоря Моисеева, а ныне балетмейстер с мировым именем, создал ансамбль "Русские сезоны" в 1991 году, не побоявшись сравнения с легендарной балетной антрепризой Сергея Дягилева. И с блеском выдержал его. В репертуаре ансамбля – танцы народов мира, развернутые хореографические полотна, современные миниатюры и уникальные балеты для детей.

Дети в возрасте до 3 лет имеют право посещения спектаклей бесплатно без предоставления им посадочных мест.

Балет "Чиполлино"

Дата спектакля: 23 сентября, воскресенье 12:00

Продолжительность: 2 часа, с антрактом

Олимпийский пр-т, дом 14