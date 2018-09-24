"Цифровое" сотрудничество России и ЕС в энергетике обсудят на РЭН-2018

Москва, 24 сентября. Панельная дискуссия "Перспективы партнерства России и ЕС в сфере энергетики и энергоэффективности", организованная Ассоциацией европейского бизнеса (The Association of European Businesses – AEB), состоится в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя" (6+).

Актуальность дискуссии обусловлена происходящей четвертой промышленной революцией, которая затрагивает все страны и все отрасли, одновременно увеличивая спрос на энергоресурсы. Российская энергетика, являющаяся основой роста экономики и развития промышленности страны, может стать пионером в комплексном подходе по переходу на цифровые технологии. Однако, чтобы успех не оставался локальным, внедряемые инновации должны быть не только передовыми, но и интегрируемыми – только в таком случае удастся создать единую европейскую и глобальную цифровую энергетическую среду.

"Цифровые технологии создали пространство для обмена данными между различными участниками энергетического рынка Европейского союза, тем самым повысив доверие, эффективность и конкурентность в функционировании региональной энергетической системы. Однако важным условием долгосрочного успеха этого процесса является синергия с ключевым партнером Европейского союза в сфере энергетики – Российской Федерацией", – отметил генеральный директор AEB Франк Шауфф, инициировавший проведение сессии "Перспективы партнерства России и ЕС в сфере энергетики и энергоэффективности" и выступающий ее модератором.

К участию в дискуссии приглашены генеральный директор Signify в России и СНГ Эрик Бенедетти, председатель правления АЕB, президент Schneider Electric по России и СНГ Йохан Вандерплаетсе, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО "Газпром нефть" Александр Дыбаль, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Рашид Исмаилов, генеральный директор Nestlé в России Арво Руотсалайнен, председатель комитета по энергетике AEB, исполнительный вице-президент Eni по развитию рынков в России и Центральной Азии Эрнесто Ферленги, председатель комитета по энергоэффективности AEB, старший советник по экологии и энергоэффективности Promaco TR Башир Чалаби и генеральный директор Агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин. Эксперты отрасли обсудят возможности интеграции энергетических систем России и ЕС на основе цифровых технологий в среднесрочной перспективе, влияние подобного партнерства на проникновение цифровых технологий в энергетику, роль бизнеса в наращивании российско-европейского сотрудничества и другие не менее актуальные вопросы.

"Россия является не только потребителем европейских технологий, но и сама поставляет высокотехнологичное энергетическое оборудование. Для успешного сотрудничества в научно-технической сфере, создания и внедрения новых технологий в энергетике необходим постоянный диалог. Дискуссия между российскими и европейскими представителями отрасли поможет ответить на основные вопросы интеграции цифровых технологий в энергетику и создания некоей единой системы России и Евросоюза", – сказал советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.