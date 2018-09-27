Пермские вузы вызвали интерес у китайских студентов

ТАСС, 27 сентября. Делегация Пермского края в Китае в среду приняла участие в открытии выставки образования Прикамья, проводимой в провинции Цзянси. На выставке представлены ведущие пермские университеты, их образовательные программы, направления научных исследований, сообщили в департаменте пресс-службы администрации губернатора Пермского края.

Заместитель губернатора провинции Цзянси Сунь Цзюйшэн отметил, что организованная площадка, на которой представлены лучшие вузы Пермского края, даст китайским студентов большее информации по образованию в России. "Используя эту платформу у вас есть возможность установить прямой контакт с представителями вузов Пермского края. Я искренне надеюсь, что все воспользуются этой уникальной возможностью и смогут найти подходящие учебные заведения для обучения за границей", – цитируют в пресс-службе его слова.

Губернатор Прикамья Максим Решетников подчеркнул, что Пермский край готов к расширению сотрудничества в области образования. "Считаю, что у Пермского края и провинции Цзянси хорошие перспективы для развития партнерских отношений. Тем более, что опыт выстраивания взаимодействия как с китайскими вузами, так и с Наньчанским университетом – уже есть. У нас уже налажен обмен студентами: в пермских вузах обучаются 139 студентов из Китая, а 55 пермских студентов учатся в Китае. Мы помогли открыть центр русского языка и культуры в Наньчанском университете и готовы развивать это направление дальше". – отметил глава региона.

В торжественной обстановке были подписаны меморандумы о дальнейшем сотрудничестве пермских вузов с образовательными структурами провинции Цзянси. "Соглашения подписаны между пермскими медуниверситетом, фармакадемией, политехом, сельскохозяйственным университетом, классическим университетом, авиационным техникумом с профильными учебными заведениями провинции Цзянси, _ сказано в сообщении.

По словам министра образования Пермского края Раисы Кассиной, на выставке много внимания уделено обмену студентами – у китайских абитуриентов очень большой выбор. "Пермские вузы успели произвести впечатление на китайских студентов, они активно интересуются возможностями поступления на разные образовательные направления", - отмечают в пресс-службе.

Также министр отмечает, что пермские и китайские вузы имеют разнообразие взаимодействия. "Мы заинтересованы в том, чтобы наши студенты по окончанию обучения получали сразу два диплома одновременно – от пермского и китайского вуза. Несомненно, это будет интересная практика для сферы образования Прикамья. Также Китай интересен с точки зрения научной работы: здесь есть увлекательные наработки, связанные с медициной, с электроникой. Участники нашей делегации обратили внимание на образовательные программы по авиастроению, машиностроению", – прокомментировала министр.

Губернатор Пермского края ознакомился с представленными на выставке образовательными программами региональных вузов. По его словам, пермским вузам стоит больше внимания уделить переводу образовательных программ на английский язык, искать возможности международного сотрудничества с профильными образовательными учреждениями и поддерживать импульс развития сотрудничества, полученный во время бизнес-миссии.