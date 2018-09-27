Чемпионат по профмастерству среди инвалидов "Абилимпикс" проходит на Ямале

ТАСС, 27 сентября. III Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" стартовал на площадках шести колледжей Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как сообщают в пресс-службе губернатора, накануне мероприятия стартовали в Ямальском многопрофильном колледже в Салехарде и в его филиале в Лабытнанги, Тарко-Салинском, Надымском и Новоуренгойском колледжах. В четверг открытие чемпионата состоялось в Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий, в пятницу старт будет дан в Муравленковском многопрофильном колледже.

По информации окружного департамента образования, на площадках созданы условия для соревнований по 16 компетенциям для студентов и взрослых и по пяти - для школьников.

"Всего в чемпионате принимают участие порядка 100 школьников, студентов и взрослых ямальцев. В этом году впервые школьники попробуют свои возможности в компетенциях фотографа-репортёра, портного, декоративного искусства (бисероплетение и вязание спицами) и робототехники. Среди студенческих и взрослых компетенций – малярное, слесарное, кондитерское и поварское дело, предпринимательство, декоративное искусство, клининг, а также документационное обеспечение управления, архивоведение и другие", - сообщают в пресс-службе.

Специалисты подчёркивают, что чемпионат предоставляет возможность людям с инвалидностью встретиться с потенциальными работодателями, которые выступают в качестве экспертов соревнования.

Победители регионального этапа примут участие в IV Национальном чемпионате "Абилимпикс" (14+), который пройдет в Москве с 20 по 23 ноября 2018 года на территории ВДНХ.

История регионального чемпионата

Впервые региональный чемпионат "Абилимпикс" прошёл на Ямале в 2016 году. Соревнования проходили на трёх площадках профессиональных образовательных организаций. В общей сложности по 10 компетенциям тогда приняли участие 32 студента. Три победителя участвовали во II Национальном чемпионате профессионального мастерства "Абилимпикс" в Москва: Надежда Хороля заняла III место в компетенции "Медицинский и социальный уход".

В 2017 году чемпионат проходил уже на четырёх площадках профессиональных образовательных организаций, приняли участие 34 студента по 11 компетенциям. По результатам выступления на III Национальном чемпионате по профессиональному мастерству "Абилимпикс" в Москве студенты Ямальского многопрофильного колледжа завоевали медали: Мария Рохтымова – золотую медаль в компетенции "декоративно-прикладное искусство", Валерий Сухарин – бронзовую медаль в компетенции "документационное обеспечение управления и архивоведения".