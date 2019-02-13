Ошибки в медицине и бизнесе станут основной темой "Ковалевских чтений" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Ошибки в области медицины, юриспруденции, бизнеса и других сферах станут основной темой для экспертного обсуждения на международной научно-практической конференции "Ковалевские чтения", которая пройдет 14-15 февраля в Екатеринбурге. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе конференции.

"Главная тема - это "Ошибка: право или ответственность в бизнесе, медицине, адвокатуре, нотариальной практике, законодательной сфере и других. К "Ковалевским чтениям" присоединилось более 500 участников из России, Германии, Италии и других стран. 14 февраля в "Ельцин-Центре" состоится открытие официальной деловой части, которая продлится до 15 февраля включительно", - сказали в пресс-службе.

На чтения планируют принять участие председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, заместитель Министра юстиции Российской Федерации Денис Новак, президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко и иные эксперты.

"На конференции будет идти речь об ошибках в бизнесе, о врачебной ошибке. Надо об этом говорить, чтобы люди понимали, что их ждет", - сказал управляющий партнер группы правовых компаний "Пучков и Партнеры", адвокат Денис Пучков.

"Ковалевские чтения" - это ежегодная конференция (18+), которая объединяет специалистов в области права, проводится кафедрой уголовного права Уральского государственного юридического университета в Екатеринбурге с 2004 года. За всю историю "Ковалевских чтений" в них приняли участие более 600 спикеров и свыше 2 тыс. ведущих юристов из 20 стран.