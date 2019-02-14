Фонд "Росконгресс" и ООО "Проивент" подписали договор о сотрудничестве

МОСКВА, 14 февраля. Фонд "Росконгресс и ООО "Проивент" заключили соглашение о сотрудничестве 14 февраля на Российском инвестиционном форуме (6+) в Сочи. Документ подписали председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и руководитель ООО "Проивент", вице-президент НП "Российская гильдия управляющих и девелоперов" Павел Гончаров.

Соглашение предполагает взаимодействие сторон в области организации Международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE (18+), который проводится ежегодно в Москве. Мероприятие собирает на своей площадке ведущих игроков рынка недвижимости – представителей инвестиционных, девелоперских, строительных и консалтинговых компаний, ведущих архитекторов, ретейлеров, а также представителей федеральных и региональных органов власти.

В 2018 году фонд "Росконгресс" выступил партнером в части поддержки пленарного заседания форума PROESTATE, что позволило привлечь внимание к данному отраслевому мероприятию на федеральном уровне и повысить его статус. Сегодня достигнута договоренность о включении фонда "Росконгресс" в состав основных организаторов мероприятия и оказании содействия в формировании организационного комитета форума.

"Тема развития отечественного инвестиционно-строительного рынка и реализации национального проекта "Жилье и городская среда" актуальна, поэтому мы решили поддержать данное направление, используя имеющийся у фонда опыт и ресурсы для продвижения темы на своих дискуссионных площадках", – отметил Александр Стуглев.

Так, с целью продвижения отраслевой тематики развития российского инвестиционно-строительного рынка и национального проекта "Жилье и городская среда" планируется организовать серию профильных дискуссий в рамках деловых программ ключевых форумов фонда "Росконгресс", в том числе Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума.